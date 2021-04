Kurzes Vergnügen

Russische Behörden sind in St. Petersburg gegen ein Dokumentarfilmfestival des Regisseurs Witali Manski vorgegangen. Zwei Austragungsorte mussten alle geplanten Vorführungen absagen, wie die Organisatoren des Artdocfests am Sonntag auf Facebook erklärten. Am Samstag waren demnach Polizisten in einem der Kinos aufgetaucht und hatten den Eröffnungsabend mit Verweis auf Verstöße gegen Coronavorschriften beendet. Laut Organisatoren wurden Hygieneregeln eingehalten. Bei den Behörden Beschwerde eingereicht habe ein Mann, der für Anfeindungen gegenüber Homosexuellen und Künstlern bekannt sei, hieß es. Beim Artdocfest sollten bis zum 10. April in St. Petersburg und in der Hauptstadt Moskau insgesamt rund 100 Dokumentarfilme gezeigt werden. Festivalgründer Manski ist in Russland für seine regierungskritische Haltung bekannt. (dpa/jw)