Polizei winkt Superspreader durch

imago images/Arnulf Hettrich Freies Geleit: Zahlreiche folgen am Sonnabend in Stuttgart dem »Querdenker«-Aufruf und halten Hygieneauflagen nicht ein

Trotz negativer Erfahrungen mit Demonstrationen der »Querdenker« in zahlreichen Großstädten konnten rund 15.000 Anhänger durch die baden-württembergische Landeshauptstadt ziehen – wie gehabt größtenteils ohne Masken und ohne den Mindestabstand einzuhalten. Wieder kam es zu Angriffen auf Journalisten und erneut attackierte die Polizei, die laut der Nachrichtenagentur dpa mit mehr als 1.000 Beamten im Einsatz war, vor allem Gegendemonstranten. Die verschwörungsideologisch geprägten Gegner der Coronamaßnahmen ließ man gewähren. Bilder von Verbrüderungsszenen von Beamten und Demonstranten machten die Runde.

Scharfe Kritik an der Polizei übte Sahra Mirow, baden-württembergische Landessprecherin der Partei Die Linke. Das Vorgehen in Stuttgart mache sie »fassungslos«, sagte sie am Montag gegenüber jW. »Politik und Polizei haben hier versagt.« Es sei absolut unverständlich, warum »dieses demokratiefeindliche Superspreaderevent zugelassen wurde und gleichzeitig eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten über Stunden von der Polizei eingekesselt und mit Platzverweisen belegt wurde«. Man werde »nicht hinnehmen, dass die Polizei mit Rechten plaudert und Hände schüttelt«. Die Vorgänge müssten aufgeklärt werden, und es müssten endlich Konsequenzen gezogen werden. »Wir haben ein ernsthaftes Problem in der Polizei und das nicht erst seit Corona, wir müssen das endlich angehen«, so die Linke-Politikerin.

Auch Oliver von Dobrowolski, Polizist in Berlin und Vorsitzender der Berufsvereinigung »Polizeigrün«, sparte nicht mit Kritik. Die Polizei habe in Stuttgart »grandios versagt«. So habe man »eine Masse an Menschen marschieren lassen, die gegen gesetzliche Gebote und versammlungsrechtliche Auflagen verstießen«. Dafür seien Gegendemonstrationen »mit großem Kräfteansatz und viel Verve« zurückgedrängt und mit Maßnahmen überzogen worden. Für den größten Imageschaden hätten aber »katastrophale Bilder mutmaßlicher Verbrüderung« zwischen Polizisten und »Querdenkern« gesorgt.

Der Aktivist Niklas B. aus Stuttgart sagte gegenüber jW, im Anschluss an die Demo vom Karsonnabend habe man »die ganze Bandbreite an Heuchelei bürgerlicher Politiker« erlebt. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) versuche »verzweifelt«, die Taktik der Polizei und Stadt zu rechtfertigen. Die Polizei übe sich in »Rechtfertigungsakrobatik«. Die Auflösung der Gegendemos werde mit dem absurden Argument begründet, dabei sei die Ansteckungsgefahr geringer gewesen, weil alle Masken getragen hätten. Den »Querdenkern« werde dagegen Friedfertigkeit bescheinigt. Dieses »Augenmaß« der Polizei im Umgang mit Demonstrationen suche man in Stuttgart bei linken Demonstrationen vergeblich, so Niklas B.

Statt über das Versagen der Polizei zu reden, wurde in vielen Medien die Frage erörtert, ob die Kundgebung hätte verboten werden können. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), auch für Gesundheit zuständig, erklärte am Sonntag gegenüber dpa, nach seiner Einschätzung gebe die Coronaverordnung des Landes ein Verbot solcher Versammlungen her. Spiegel zitierte am Sonntag Uwe Lahl, Ministerialdirektor in Luchas Ministerium, mit den Worten: »Ich verstehe nicht, dass die Stadt sich sehenden Auges in diese Situation manövriert hat.« Er habe Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) Möglichkeiten aufgezeigt, die die Coronaverordnung für ein Verbot hergebe.

Wie schon zuvor kam es auch in Stuttgart wieder zu Angriffen auf Journalisten. Die ARD stoppte ein Liveinterview, weil Demonstranten das Fernsehteam attackierten. Zuvor hatte offenbar bereits ein Demonstrant einen Journalisten aus Dortmund ins Gesicht geschlagen. »Wieder einmal kennen die selbst ernannten Querdenker keine Hemmungen«, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands (DJV), Frank Überall.