Fähre gesunken

Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Bei einem Bootsunglück in Bangladesch sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Fähre mit mehr als 50 Passagieren an Bord sei am Sonntag auf einem Fluss in der Nähe der Hauptstadt Dhaka gesunken, nachdem ein Frachtschiff mit ihr zusammengestoßen war, sagte der Chef der Wassertransportbehörde Bangladeschs der dpa. Die meisten Leichen seien am Montag geborgen worden. Nach Behördenangaben wurden insgesamt 33 Menschen als vermisst gemeldet. Einige hätten es aber geschafft, an Land zu schwimmen. Nach dem Kapitän des Frachters werde gefahndet. (dpa/jW)