Glänzte auch als Achter

EPA/MARTIN ALIPAZ/dpa Bolivarische Allianz: Maradona grüßt Boliviens damaligen Präsidenten Evo Morales bei einem Benefizspiel in La Paz (2008)

»Diego ist der Bannerträger aller, die von unten kämpfen. Der Engagierten, Bescheidenen, der Barrios, des Fortschritts«, so der argentinische Illustrator Diegolan Dibujos. So könnte es weitergehen in einem neuen Text-Bild-Band mit dem Titel »D10S«: Bei Diego verschmolz die 10 oft mit »dios« (Gott). Doch über 90 Minuten, die sich in den 15 Beiträgen stöbern lässt, ist das Tempo kaum zu halten. Es dominieren routinierte Phasen mit instruktiven Spielzügen. Kurzzeitig kommt es zu ermüdenden Abschnitten und einigen Stockfehlern.

Die Herausgeber-Doppelspitze Hardy Grüne und Dietrich Schulze-Marmeling überzeugt: Grüne widmet sich den frühen Jahren. Sein Text zeugt von Ortskenntnissen und ist empathisch, so wird man es in Neapel nachsehen, wenn er der Mutter, Doña Tota, kroatische statt italienische Wurzeln zuschreibt. Schulze-Marmeling zeichnet sachkundig die vier WM-Teilnahmen nach – samt Triumph und Dopingtest. Strategie- und Taktikexperte Tobias Escher fragt mit Lukas Tank, ob »Maradona wirklich so gut« war. Ja, er »brillierte als Zehner«, dribbelte zugleich als Siebener und Elfer, und »tief im Mittelfeld glänzte er als Achter«. Ein Kapitel über die Ära Neapel ist fundiert (Oliver Birkner), stammt aber aus einem Buch von 2013. Wer es kennt, blättert weiter.

»Ich glaube, dass das Glücksgefühl, das er auf dem Platz verspürte, ihn solidarisch machte«, so Jorge Valdano aus dem WM-Kader von 1986. Im englischen Guardian sprach er noch von Diegos »Stolz auf seine Klasse«, seine »symbolische Macht« sei so groß gewesen, »dass mit Maradona die Armen die Reichen besiegten«. In »D10S« enthüllt er: Die »Hand Gottes« wurde trainiert.

»Antiamerikaner unter sich«, heißt es unter einem Bild, das Maradona mit Boliviens Präsident Evo Morales zeigt. Mit Verlaub, Diego kam aus Amerika, allein: nicht aus dem Norden. »Hasta siempre, Junge Amerikas!« rief ihm der venezolanische Präsident Nicolás Maduro nach. Auch Morales kommt aus dem Süden, er war eine der treibenden Kräfte in der »Bolivarischen Allianz für die Völker unseres Amerika« (ALBA), deren Ziele Maradona unterstützte. Das Bild der beiden »Antiamerikaner« stammt von 2005, als US-Präsident Bush zu einem Gipfeltreffen in Argentinien weilte. Diego und Evo waren nicht »unter sich«, sondern auf einer Großdemonstration gegen eine neokoloniale Hinterhofpolitik und gegen den US-geführten Irak-Krieg.

Die Freundschaft zu Fidel, im Buch als »greiser Máximo líder« bezeichnet, hatte Diegos Haltung gefestigt. Doch entsteht der Eindruck, er wäre zuvor kaum politisch gewesen. Sein Kuba-Aufenthalt für eine Drogentherapie wird in einem Atemzug mit einem »Medizintourismus« von »vielen reichen, meist konservativen Lateinamerikanern« genannt. Bereits 1987 war Diego nach Kuba gereist, um Fidel zu treffen. Laut seiner Autobiographie »verliebte« er sich in Neapel in Che Guevara. In Argentinien »war der Che für mich das gleiche wie für die meisten meiner Landsleute: ein Mörder, ein Terrorist, ein Schurke«. Anders in Italien. Auf »ihren Demonstrationen rollten sie Flaggen mit dem Bild dieses Mannes aus«.

Von der Militärdiktatur habe sich Diego in den 70er Jahren »benutzen« lassen, heißt es. Auch das ist komplizierter, als es scheint. Ja, es gab Empfänge nach den Triumphen bei der WM ’78 – da fehlte der Junge noch – und bei der U20-WM ’79. In beiden Teams gab es Zeichen von Nonkonformität, auch bei Maradona selbst. Beide spielten unter Trainer César Luis Menotti, der vor der WM ’78 eine Erklärung gegen das »Verschwindenlassen« von Gefangenen unterzeichnet hatte und nach dem Sieg den Generälen den Handschlag verweigerte.

Zu verdanken sind Gert Eisenbürger, Redakteur des Lateinamerika-Magazins Ila, kompakte Schlaglichter zum Peronismus, auf den sich Maradona bezog, sowie der Hinweis darauf, dass Diego die Bewegung zur Legalisierung von Abtreibungen unterstützte. Die »Positionierung zugunsten der feministischen Mobilisierung« habe viele »überrascht«. Wo es Vorwürfe gegen Maradona gibt, namentlich von seiner späteren Partnerin Rocío Oliva, er sei handgreiflich geworden, gibt es nichts zu beschönigen. Wenn aber in dem »D10S«-Beitrag von Mara Pfeiffer beiläufig von »zahlreichen Geschichten von Übergriffen gegen Frauen« oder von »sexuellen Verhältnissen mit Minderjährigen« die Rede ist, so wären weitere Angaben wünschenswert. In Social-Media-Kanälen gibt es ähnliche »Geschichten«, gerne mit »mutmaßlich« versehen. Man hätte noch anmerken können, wie der Argentinien-Experte der Rosa-Luxemburg-Stiftung Gerhard Dilger im ND: »Die allermeisten linken Feministinnen reklamieren den ›Kämpfer voller Widersprüche‹ für sich und ihre Sache, dessen wohlbekannte Macho-Fehltritte erklären sie mit dem System des Patriarchats«.

Ach so, gegen Ende des Bandes findet sich ein Interview mit Rudi Völler: Können wir uns für den Ohrensessel aufheben. Bis dahin: Hasta siempre.