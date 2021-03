Kraker im Visier

imago/viennaslide Ein Haus in Amsterdam, das früher einmal besetzt war

In Zukunft können besetzte Häuser in den Niederlanden innerhalb von 72 Stunden geräumt werden – eine einstweilige Verfügung hat keine aufschiebende Wirkung mehr. Das Parlament in Den Haag hatte die drastische Verschärfung bereits im Dezember mit knapper Mehrheit verabschiedet. Am Dienstag nachmittag gab auch die Erste Kammer ihre Zustimmung.

Bislang konnten »Kraker« (Hausbesetzer) eine drohende Räumung vor Gericht durch eine einstweilige Verfügung um bis zu acht Wochen hinauszögern. Diese Möglichkeit wird ihnen durch das neue Gesetz verwehrt, das auf eine Initiative der rechtsliberalen VVD von Premierminister Mark Rutte und der christdemokratischen CDA zurückgeht.

Hausbesetzungen sind in den Niederlanden seit dem 1. Oktober 2010 verboten. Vorher konnten Bürgerinnen und Bürger Häuser beziehen, die länger als ein Jahr leerstanden. Für eine Räumung mussten die Besitzer ein »höheres Interesse« an dem Gebäude nachweisen. Kraker wurden auch nach dem Verbot nur zivilrechtlich belangt, wenn sie an und in dem Haus Schaden angerichtet hatten.

Das jetzt verabschiedete Gesetz macht eine Hausbesetzung jedoch zu einer Angelegenheit des Strafrechts. »Kraker und ihre linken Freunde sind nicht so zufrieden mit unserer Initiative gegen Hausbesetzungen«, höhnte der VVD-Abgeordnete Daniel Koerhuis bereits im Dezember per Twitter: »Häuser besetzen ist ein Verbrechen, und Kraker sind Einbrecher.«

Um das Gesetz durchzudrücken, waren sich VVD und CDA am Dienstag nicht einmal zu schade, auf die Stimmen des ultrarechten Lagers zurückzugreifen: Geert Wilders’ PVV stimmte ebenso dafür wie das »Forum für Demokratie« von Thierry Baudet. Sozialisten, Linksliberale, Grüne und Sozialdemokraten waren gemeinsam mit den kalvinistischen Parteien SGP und Christenunie dagegen.

Der Gemeindeverband, die Anwaltskammer und sogar der Raad van State (Staatsrat), dessen Mitglieder von der Krone ernannt werden, kritisierten zuvor das Gesetz. Noch am Montag hatte das sogenannte Dreieck (Driehoek) in Amsterdam, bestehend aus dem Stadtrat, der örtlichen Polizei und der Staatsanwaltschaft, die Senatoren dringend aufgefordert, das Gesetz abzulehnen: »Wenn sich die Initiatoren die Mühe gemacht hätten, das Amsterdamer Dreieck zu konsultieren, hätten sie festgestellt ist, dass ihr Vorschlag veraltet und von der Praxis überholt ist.«

Die Zahl der Besetzungen ist nämlich in der Hauptstadt von 86 im Jahr 2019 auf gerade mal 15 im Jahr 2020 gesunken. Der Grund: Seit 2019 räumt Amsterdam, sobald der Eigentümer konkrete Pläne mit dem Gebäude hat. Die meisten Kraker würden aber sowieso innerhalb von wenigen Tagen wieder abziehen, ohne dass sich die Justiz damit beschäftigen müsse.

Nur bei einem Drittel der Besetzungen werde eine einstweilige Verfügung angestrengt. Kein einziges Mal durften die Kraker am Ende länger bleiben. Demnächst müssen sich die Gerichte aber mit jeder Besetzung beschäftigen, denn nur ein Richter darf die Räumung veranlassen. Mehr Arbeit für die ohnehin schon überlastete Justiz, so die Kritiker.

»Hausbesetzungen sind nicht tot, aber aussterbend«, schlussfolgerte das Brabants Dagblad bereits vergangene Woche. »Die Wohnungsnot ist hoch, doch es rüttelt keine neue Generation von Hausbesetzern an den Türen leerer Gebäude.«