Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa Unterstützer der HDP in Ankara während der Newroz-Feierlichkeiten am 21. März

Das türkische Verfassungsgericht hat die Verbotsklage gegen die linke Demokratische Partei der Völker (HDP) wegen formaler Mängel an den Obersten Gerichtshof zurückgegeben. Das entschieden die Richter in Ankara am Mittwoch einstimmig, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs müsse die Anklageschrift nun überarbeiten und erneut beim Verfassungsgericht einreichen. Das Verfassungsgericht werde anschließend erneut einen Termin bekanntgeben, um über die Klage zu beraten.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen unter anderem wegen des Vorwurfs, als »Ableger« der »Terrororganisation« Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Parlament zu agieren, eine Verbotsklage gegen die vor allem unter Kurden verankerte Oppositionspartei beim Verfassungsgericht eingereicht. Neben dem permanenten Verbot der Partei verlangt sie ein fünfjähriges Verbot politischer Betätigung für mehr als 680 Personen, darunter die Vorsitzenden Mithat Sancar und Pervin Buldan und der seit 2016 inhaftierte frühere Vorsitzende Selahattin Demirtas.

Unterdessen haben Sancar und Buldan die deutsche Bundesregierung für ihren Umgang mit der HDP kritisiert. Wie ANF am Dienstag meldete, reagierten die HDP-Vorsitzenden mit einem Brief auf eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 18. März zum Verbotsverfahren. Berlin brachte darin seine »Besorgnis« über die »Verhältnismäßigkeit« des Verfahrens zum Ausdruck, erklärte allerdings auch: »Von der HDP erwarten wir eine klare Abgrenzung gegenüber der PKK, die auch in der EU als terroristische Organisation gelistet ist.«

Buldan und Sancar wiesen laut ANF den sozialdemokratischen Bundesaußenminister Heiko Maas in ihrem Brief darauf hin, dass die von seinem Ministerium verwendete Formulierung so auch von der türkischen Regierungsallianz aus der islamistischen AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan und der faschistischen MHP verwendet werde. Die geforderte Distanzierung entbehre jeder »juristischen Grundlage«, heißt es. (dpa/jW)