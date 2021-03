Aus klein mach groß?

Federico Gambarini/dpa Machen sich weiter Hoffnungen auf Olympia: Armin Laschet und Michael Mronz (26.2.2021)

Wenn schon nicht Olympia, dann halt die Universiade: Als Mitte März publik wurde, dass die Rhein-Ruhr-Region die »World University Games« 2025 ausrichten will, dachte mancher, die Olympiainitiative habe einfach das Pferd gewechselt. Nachdem Michael Mronz und seine Mitstreiter bei der Bewerbung um die Sommerspiele 2031 gegen Brisbane den kürzeren gezogen hatten, sollte es nun die Studentenolympiade in vier Jahren tun. Zumal über die Vergabe schon dieses Jahr im Mai entschieden wird. Bei näherem Hinsehen sind die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ausgebremsten Sportstrategen an Rhein und Ruhr keineswegs umgeschwenkt.

Herausgestrichen wird das jedoch nicht: Die Weltspiele des studentischen Sports sollen »kein Testlauf für etwaige Olympische Spiele in der Region« werden, erklärt Jörg Förster, der Vorstandvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (ADH) gegenüber jW. Einen Zusammenhang gibt es trotzdem. »Wir könnten sehr viel Positives aufs Konto einer künftigen Olympiabewerbung buchen.« Der ADH hatte insbesondere wegen bereits vorhandener Sportstätten und ihrer Nutzung »früh Kontakt zu Herrn Mronz« und seiner privaten Initiative für Sommerspiele an Rhein und Ruhr, berichtet Förster. Ansonsten setzte man »auf eigenständige Konzepte«.

Beispielsweise soll es für die Universiade kein »olympisches Dorf« geben. Die erwarteten knapp 10.000 Sportlerinnen und Sportler und Offiziellen aus rund 170 Ländern sollen überwiegend in Hotels untergebracht werden. Das Transport- und Logistikkonzept für den Juli 2025 sei komplett anders, als es für die Olympiabewerbung geplant gewesen sei. Die Sommerspiele 2032 sollten in mehr als einem Dutzend Städte stattfinden, für die Studentensportler sind nur Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Mülheim im Boot. Ziel sei, so Förster gegenüber jW, »ein sportliches Großereignis in beispielhaft nachhaltiger Art und Weise« zu veranstalten. »Das ist völlig losgelöst von der Frage, ob und wann sich die Region eventuell noch einmal um Olympische Spiele bemühen will.«

Die Initiative Rhein-Ruhr-City hält an Olympia fest, trotz der Absage Ende Februar. Das wurde zuletzt Mitte März im Sportausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtages überdeutlich. »Die Idee ist unverändert richtig«, so Michael Mronz. »Darum werden wir uns bei den Bürgerinnen und Bürgern um Zustimmung für diese Idee in einem Bürgerentscheid bewerben (…). Unser Konzept, das auf 90 Prozent vorhandener Sportstätten basiert und bei dem zeitgleich schon heute 641.000 Menschen in den Stadien Platz nehmen können, ist nicht abhängig von einer festen Jahreszahl.«

Schon wird eine Bewerbung für 2036 diskutiert. Michael Vesper, der frühere Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nannte diese Jahreszahl in der FAZ (19.3.) einen »Kontrapunkt« zu den Spielen der Nazis von 1936 und ermunterte seine Freunde in NRW zum Weitermachen. Fehlt nur noch, dass auch Bernhard Schwank einstimmt. Der frühere DOSB-Direktor für Leistungssport und Adlatus Vespers hat noch mehr gescheiterte Olympiabewerbungen auf dem Kerbholz als sein früherer Chef. Wer solche Fürsprecher hat, braucht um den Misserfolg nicht bangen – zumal die Chancen auf Olympia an Rhein-Ruhr auch nach 2032 objektiv gegen null tendieren.

Denn IOC-Präsident Thomas Bach hat andere Träume als eine Olympiade in Deutschland. Gerade in einer zweiten Amtszeit bis 2025 bestätigt, dürfte er sich just bei seinem Abschied – falls dank einer Ausnahmeregelung keine weitere Verlängerung an der IOC-Spitze für ihn hinzukommt – noch einen Herzenswunsch erfüllen: Olympische Spiele am Golf, im Arabischen, bei den Scheichs, die mehr als genug Geld und überreichlich Interesse an dieser Veranstaltung mitbringen. Allein aus seiner Zeit als Präsident des Deutsch-Arabischen Wirtschaftsforums »Ghorfa« (von 2006 bis 2013) hat Bach ausgezeichnete wie intensive Kontakte in diese geopolitisch bedeutsame Region, in welcher der Olympiazirkus in seiner 125jährigen neueren Geschichte noch nie Station gemacht hat. Ein reicher Golfstaat passt nach Tokio, nach Paris 2024, Los Angeles 2028 und Brisbane 2032 bestens auf die Weltkarte des IOC. Es dürfen Wetten darauf abgeschlossen werden. Zumal das Wort von den »verschobenen Spielen« mittlerweile eine doppelte Bedeutung erhalten hat. Bliebe als Trostpreis für Rhein-Ruhr eine Universiade 2025. Eventuell.