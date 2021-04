Kränze für Kämpfer

Günter Gleising Am Mahnmal auf dem Friedhof in Bochum-Werne unter anderen von der VVN-BdA niedergelegte Blumen (28.3.2020)

Das Gedenken an die Gefallenen der Roten Ruhrarmee hat vor allem im Ruhrgebiet eine lange Tradition. Auf vielen Friedhöfen finden sich oft ein bisschen versteckte Gedenksteine und Mahnmale, die an den mutigen Einsatz der Arbeiter erinnern, die durch ihren Aufstand die Republik vor 101 Jahren gegen die Putschisten um Wolfgang Kapp und Walther von Lüttwitz verteidigten. Der darauf folgende Versuch, eine sozialistische Räterepublik zu errichten, wurde im weiteren mit aktiver Beteiligung der SPD blutig niedergeschlagen. Das jährliche Gedenken an die Märzrevolutionäre wird oft mit der Erinnerung an antifaschistische Widerstandskämpfer verbunden, die im Jahrzehnt darauf gegen die Nazis kämpften und dafür mit dem Leben bezahlen mussten.

Eines dieser Denkmäler befindet sich in Bochum-Werne. Dort hatte für den vergangenen Sonntag die lokale Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) gemeinsam mit der Antifaschistischen Linken Bochum zu einer Kundgebung auf dem Friedhof aufgerufen. Nachdem eine solche Veranstaltung 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, konnte sich in diesem Jahr wieder versammelt werden.

Aus einem Artikel in der Publikation Ruhr-Echo des langjährigen VVN-BdA-Mitglieds Günter Gleising geht hervor, dass bei Kämpfen in Wetter, Pelkum und Dortmund mindestens acht Arbeiter erschossen worden waren, weil sie sich der Roten Ruhrarmee angeschlossen hatten. Gottlieb Thomaschewski und der Bergarbeiter Paul Garde waren auf dem Kommunalfriedhof Werne beerdigt worden. Der Bergmann Friedrich Lüttecke stellte ein halbes Jahr später den Antrag an die Gemeindevertretung, zu ihrer Ehrung ein Denkmal auf dem lokalen Friedhof zu errichten. Diesem Wunsch des USPD-Mitglieds wurde nach einiger Diskussion um den Text der Inschrift entsprochen. Auf dem auf Kosten der Gemeinde aufgestellten Gedenkstein sollten die Worte »Im Kapp-Putsch gefallen« stehen. Doch es kam anders.

Nach monatelanger Debatte konnten sich offenbar linke Kräfte durchsetzen, denn mit der Inschrift wurde nun klar Partei für die erschossenen Angehörigen der Roten Ruhrarmee ergriffen. Sie lautet: »Das Leben nahmt ihr uns. Aber nicht den Geist. Andenken an die Freiheitskämpfer 1920. Sei Rebell. Auf zur Tat.« Der 1,5 Meter hohe Stein wurde hinter den beiden Gräbern für Paul Garde und Gottlieb Tomaschewski aufgestellt. Dargestellt werden vier Fackeln, deren Feuer sich zu einer Flammenkugel vereinen.

Unterbrochen wurden die jährlichen Veranstaltungen in den 100 Jahren nur durch die Zeit des Faschismus in Deutschland. Der Gedenkstein konnte allerdings vor der Zerstörungswut der Nazis gerettet werden, weil Friedhofsmitarbeiter ihn bis zur Befreiung im Friedhofskeller gut versteckt hielten. Etwa 1947 wurde er wieder aufgestellt und die Grabstelle mit zwei zusätzlichen kleinen Steinen jeweils an der rechten und linken Seite versehen. Unter den Überschriften »Im Kampf gegen Reaktion starben« und »Im Kampf gegen Faschismus starben« befinden sich seitdem weitere Namen. Neben den gefallenen Ruhrkämpfern wird auch Willi Grafenhains, A. Pawlowskis und Bruno Preus' gedacht. Die Interbrigadisten verloren im spanischen »Bürgerkrieg« ihr Leben im Kampf gegen das Franco-Regime. Hinzu kommen die Namen der Bochumer Widerstandskämpfer gegen die Nazidiktatur Johann Stangel (KPD), M. Jendrewski und Heinz Ziessmer.

Die Erinnerung an sie wird generationenübergreifend bewahrt. War es seit Ende der 1960er Jahre die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ), die das Gedenken wachhielt, sorgt in diesem Jahr die Antifaschistische Linke Bochum dafür, dass auch jüngere Antifaschisten sich dieser Episode der Widerstandsgeschichte leichter annähern können. So dokumentierten sie im Kurznachrichtendienst Twitter in einer Reihe von Beiträgen mit Fotos die wichtigsten Informationen rund um das Mahnmal.