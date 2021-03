Ultralinkes Phantom

Noemie Coissac/imago images »Die ganze Welt hasst die Polizei«: Demonstration gegen die sogenannte Rentenreform am 2. März 2020 in Paris

Ein Jahr vor den französischen Präsidentschaftswahlen verschärft der amtierende Staatschef Emmanuel Macron seine Gangart gegen die außerparlamentarische Linke. Mit Polizeiaktionen gegen eine bisher nicht näher definierte »Ultralinke« – ein neuer Kampfbegriff im politischen Leben des Landes – schüchtern sein Innenminister Gérald Darmanin und der für Bildung zuständige Minister Jean-Michel Blanquer Schüler, Studierende und Professoren ein, die sich in den vergangenen Monaten gegen das neoliberale Programm der Regierung auflehnten. Angehörige junger Aktivisten, die Darmanin am 8. Dezember hatte verhaften lassen, schilderten jüngst dieUmstände der Festnahme. Erinnerungen an den Fall »Tarnac« werden wach – einen »Justizirrtum« unter der Präsidentschaft des inzwischen wegen Korruption verurteilten Nicolas Sarkozy.

Als Macrons Mann fürs Grobe und gelehriger Schüler seines ehemaligen Mentors Sarkozy geht Darmanin seit seinem Aufstieg zum Minister des Inneren im Juli 2020 gegen junge Linke vor, für die sein Kollege Blanquer die Bezeichnung »Ultralinke« in die Welt setzte. Nicht ohne sozialdemokratisch geprägte Publikationen wie die Pariser Tageszeitung Libération in deren Nähe zu rücken. Libération und das Internetportal Mediapart waren es denn auch, die zu Beginn der Woche Zeugen und Familienmitglieder im Detail berichten ließen, wie Macrons bis an die Zähne bewaffnete Antiterroreinheit DGSI am 8. Dezember im Morgengrauen in den Städten Toulouse, Rennes, Vitry-sur-Seine und Cubjac (Dordogne) mit dem Rammbock Türen zertrümmerte und Wohngemeinschaften mit vorgehaltener Waffe aus dem Schlaf riss.

Der Vorwurf der Nationalen Antiterrorjustiz (Pnat) gegen die dort vermutete »Ultralinke« – »Vorbereitung einer gewaltsame Aktion gegen Ordnungskräfte« – stützt sich auf abgehörte Telefongespräche und ähnelt in seiner dürftigen Beweislage jener gegen die »Neun von Tarnac« und deren angeblichen Chef Julien Coupat. Der Meisterschüler des italienischen Philosophen und Professors an der Pariser Universität Sorbonne, Giorgio Agamben, war im November 2008 verhaftet, eingesperrt und erst neun Jahre später von einem Berufungsgericht in allen Anklagepunkten – Bildung einer kriminellen Vereinigung, Sabotage gegen eine Hochgeschwindigkeitsstrecke – freigesprochen worden.

Das »Projekt« des nun im Fokus der Antiterrorspezialisten stehenden angeblichen Anführers Florian D. sowie seiner »Anhänger«, die sich offenbar untereinander gar nicht persönlich kennen, bleibe »vage«, berichtete Mediapart am vergangenen Freitag. Im Moment der Festnahme habe die Polizei zwar »Material zur Herstellung von Sprengstoff«, eine Jagdflinte, eine Pistole und Munition gefunden. Florian D., soviel ist aber offenbar bekannt, habe von März 2017 bis Januar 2018 in Syrien an der Seite kurdischer Einheiten gegen die Dschihadisten des »Islamischen Staats« (IS) gekämpft. Der Angeklagte selbst konstatierte in einer in verschiedenen Medien veröffentlichten Stellungnahme: »Wir haben nicht erwartet, in die Ehrenlegion aufgenommen zu werden, aber wir konnten uns auch nicht vorstellen – wo wir doch gegen Daesch (gemeint ist der IS, jW) kämpften –, als innere Feinde des Landes verfolgt zu werden.«

Der Begriff »Ultralinke« amüsiert die Linke Frankreichs bereits seit dem November 2020. In der Postille Lundi matin fragte sich jüngst der Philosoph Mathieu Triclot, Professor an der Universität »Jean Moulin« in Lyon: »Wenn jetzt alles ›ultralinks‹ sein soll, wird man einen neuen Begriff (für uns) finden müssen, damit man sich dort wiederfindet; vielleicht superextralinks, megalinks, überlinks, erzlinks oder hyperlinks.«