Nahe an einer Nullrunde

David Young/dpa Hat keine Lohnerhöhung erzielt und ist dennoch zufrieden: Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW

Es gibt eine Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie: »Inmitten einer der schwersten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik haben wir erreicht, dass die Krisenfolgen fair verteilt und nicht einseitig bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abgeladen werden.« Das erklärte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann am Dienstag. Kurz zuvor hatte seine Gewerkschaft für Nordrhein-Westfalen einen Tarifabschluss erzielt, der für das gesamte Bundesgebiet übernommen werden soll. Die Behauptung des Gewerkschaftschefs, es sei »gelungen, die Einkommen der Beschäftigten zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern«, ist allerdings eine eher eigenwillige Interpretation des Kompromisses.

Wie schon im Vorjahr erhalten die Metaller auch 2021 keine dauerhaft wirkende Lohnerhöhung. Statt dessen gibt es im Juni eine einmalige »Coronabeihilfe« von 500 Euro. Im Februar 2022 soll es eine Sonderzahlung in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts geben, die ein Jahr später auf 27,6 Prozent steigt und künftig jährlich gezahlt wird. Laut IG Metall entspricht das einer Entgeltsteigerung von 2,3 Prozent. Diese kann allerdings auch als »Transformationsgeld« als Teillohnausgleich bei verkürzten Arbeitszeiten verwendet werden. Entscheiden sollen das Betriebsräte und Unternehmen.

»Für uns ist es ganz wichtig, dass unsere Unternehmen wie schon im Jahr 2020 auch im Jahr 2021 keine Erhöhung der Tabellenentgelte verkraften müssen«, betonte der Präsident des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen (Metall NRW), Arndt Kirchhoff, in einer Pressemitteilung. Zudem sei mit der IG Metall für das laufende Jahr erstmals »ein automatisch wirksamer Entlastungsmechanismus für krisenbetroffene Betriebe« vereinbart worden. Die Konzernvertreter waren bei den Verhandlungen mit dem Ziel angetreten, automatische Mechanismen zur Abweichung vom Flächentarifvertrag zu schaffen. Das scheint im Ansatz gelungen zu sein.

Im Gegenzug hat die IG Metall nach eigenen Angaben »einen verbindlichen Prozess hin zu Zukunftstarifverträgen« erreicht. Allzu verbindlich ist dieser laut Unternehmerverband allerdings nicht. Zwar sollen bei »betrieblichen Transformationsprozessen« Gespräche stattfinden und bei Nichteinigung eine aus den Tarifparteien gebildete »Transformationsagentur« hinzugezogen und danach gegebenenfalls eine Moderation durchgeführt werden. Besteht weiter keine Einigkeit, wird der Dissens schriftlich festgehalten. »Damit sind die betrieblichen Gespräche zu Transformationsprozessen beendet – es bleibt also bei der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit in diesen Fragen«, betonte der Unternehmerverband.

IG-Metall-Chef Hofmann rief dennoch zu einer schnellen Übernahme des Pilotabschlusses auf. Dazu gehöre auch, »dass die offenen regionalen Fragen gelöst werden«. Das meint vor allem die weiterhin nicht erfüllte IG-Metall-Forderung nach einer Absenkung der Arbeitszeiten im Osten auf die im Westen geltende 35-Stunden-Woche.