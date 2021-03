Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters Aufschlag Ashleigh Barty gegen Kristina Kucova bei dem Miami Open in Florida (25.3.2021)

Der Ausnahmezustand gilt in Miami, Florida. Zudem gibt es seit dem 21. März in bestimmten Stadtvierteln partielle nächtliche Ausgangssperren. Noch herrscht Seuchenpräventon in der im Grunde bereits wieder »geöffneten« Stadt. Die Miami Open finden seit Anfang der vergangenen Woche wieder statt – und zwar mit Zuschauern, auch in der Abendsession, wenngleich nur mit einem Fünftel der normalen Kapazität inkl. Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Temperaturmessungen etc.

Die Miami Open sind das größte Tennisturnier seit den Australian Open, sowohl für die ATP, die Spielervereinigung der Männer, als auch die WTA, die der Frauen, ein Turnier der 1.000er-Kategorie. Dem Eigenanspruch nach ist es nach den vier Majors das prestigeträchtigste, zumindest auf Hartplatz. Bereits im letzten Jahr hätte es am neuen Austragungsort in der Stadt stattfinden sollen. Die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen für den traditionellen Stadionkomplex im Crandon Park, Key Biscayne konnten aus juristischen und politischen Gründen bislang nicht durchgeführt werden. Der neue Austragungsort hat freilich keine tennishistorische Aura. Es ist ein Stadionkomplex, sozusagen auf dem Parkplatz des Hard-Rock-Footballstadiums in Miami Gardens.

Das Debüt einer neuen Austragungsstätte für eines der größten Tennisturniere der Welt unter Quarantänebedingungen auf einem Parkplatz entspricht symptomatisch dem unschönen Stand der Dinge. Gewöhnungsbedürftig dürfte für Tennisprofis ferner die erhebliche Kürzung des Preisgeldes sein. Für die Miami Open sind es insgesamt gut zwei Drittel weniger als noch 2019. Für die Sieger des Turnieres sowohl der Damen- als auch der Herrenkonkurrenz ist der Einschnitt noch drastischer. Sie bekommen 300.000 US-Dollar, was einer Einbuße von 78 Prozent entspricht. Nun leidet die Profitenniselite bestimmt nicht an Armut. Der Preisgeldverfall beim Notstandsturnier hat aber sicherlich dazu beigetragen, dass bei dieser Ausgabe eines 1.000-Punkte-Turnieres Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und auch Dominic Thiem auf eine Teilnahme verzichteten.

Miami ist also gewissermaßen ein 1.000er für die nachrückende männliche Generation. An Nummer eins gesetzt wurde Daniil Medwedew. Der an drei gesetzte Alexander Zverev, der vor zwei Wochen im Finale gegen Stefanos Tsitsipas das 500er in Acapulco gewann, hat sich gleich in seinem ersten Match mit einer Niederlage von 6:1, 3:6, 1:6 gegen den 21jährigen Finnen Emil Ruusuvuori überraschend verabschiedet.

Was die Frauen anbelangt, ist in Miami mit Ausnahme von Serena Williams, die aufgrund einer Verletzung im Mundraum fehlt, die gesamte Weltelite vertreten. Oder war: Mit einer Schulterverletzung meldete sich Simona Halep vor der dritten Turnierrunde ab. Bereits ausgeschieden sind French-Open-Siegerin Iga Swiatek und die Weltranglistenvierte Sofia Kenin, die sich nach den Australian Open einer Blinddarmoperation hatte unterziehen müssen. In ihrem ersten Spiel musste sogar die Titelverteidigerin, die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, einen Matchball abwehren. Sie gewann gegen Kristina Kucova mit 6:3, 4:6, 7:5.

Miami ist Bartys erstes Turnier außerhalb Australiens seit Februar 2020. Unter Umständen könnte sie die Position der Weltranglistenersten an die Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka verlieren. Die WTA hat angekündigt, ab der zweiten Woche die seit über einem Jahr praktisch »eingefrorene«, sprich grotesk verzerrte Weltrangliste wieder zu »normalisieren«. Für die ATP gilt übrigens das gleiche, wenn auch nach einem leicht anderen Reglement. Wie immer im Tennis sind die Details verwirrend.

Für die WTA, die weniger Turniere ausrichtet und auch – in der Gesamtabrechnung – erheblich weniger Preisgelder zu verteilen hat als die ATP, sind die Turniere im Nahen Osten, namentlich die in Doha und in Dubai, wesentlich wichtiger. Die dominierende Spielerin bei diesen Turnieren im Februar war Garbiñe Muguruza. Die Spanierin verlor erst das Finale des 500er-Turniers in Doha ziemlich glatt 2:6, 1:6 gegen Petra Kvitova, gewann dann aber nur eine Woche später das 1.000er in Dubai gegen die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel Barbora Krejcikova 7:6, 6:3.

In Dubai fand das erste offiziell so betitelte WTA-1.000-Turnier statt. Doch die WTA wäre nicht sie selbst, hätte sie hier keine Konfusionen verbreitet. In Dubai gab es nämlich weiterhin lediglich 900 Weltranglistenpunkte zu gewinnen. Das noch bis zum kommenden Wochenende dauernde Turnier in Miami, ist demnach das erste waschechte WTA-1.000. Weil es dort tatsächlich 1.000 Punkte zu holen gibt.