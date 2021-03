imago images/Jürgen Ritter Es war einmal ...: Hier, in der Haftanstalt Hohenschönhausen, saßen Protagonisten des Features »Einmal Widerstand, immer Widerstand«

Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann (1871­–1950) am 27. März kommt die Radioinszenierung des Werks, mit dem er »seine künstlerische Höhe und Reife erlangte«, wie sich das »Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller« (VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1975) ausdrückt: »Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre« (Rundfunk der DDR 1971; Teil 7/15 Di., 9 und 19 Uhr, MDR Kultur). Die bisher gesendeten Folgen finden sich zum Nachhören auf der Website des Senders unter der Rubrik »Alle Lesungen«.

Mit Rechten zu reden ist keine kluge Idee. Sich von ihnen Märchen erzählen zu lassen auch nicht. Alexa Hennings’ Feature »Einmal Widerstand, immer Widerstand – Bürgerrechtler am rechten Rand?« (DLF 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF) ist somit eine ziemlich unkritische Radioarbeit. Um wen es in dem Stück geht? Zu den Protagonisten heißt es in der Vorankündigung: »Sie saßen im Stasiknast, waren Parteiengründer der ersten Stunde nach der Wende. Heute werden sie öffentlich bezichtigt, rechts zu sein.«

Nur weil die Zeugen Jehovas nicht mehr in der Fußgängerzone Prospekte verteilen, heißt das nicht, dass religiöses »Denken« auf dem Rückzug ist. Einen Überblick der Trends zu Beginn der 2010er Jahre gibt Oliver Sturm in »Der Himmel über Berlin oder: Die Rückkehr der Götter« (RBB/WDR 2011; Mi., 19 Uhr, und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur).

Die eigene Entführung verarbeitete Jan Philipp Reemtsma in seinem Buch »Im Keller«, dessen Radioadaption (NDR/SFB/SWF 1998; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) wiederholt wird. Ein Hörspiel im Stil des Gonzojournalismus haben Dirk Laucke, Thomas Mahmoud und Matthias Platz mit »Angst und Abscheu in der BRD – Sendezwang« (WDR 2011; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) im Gepäck. Sebastian Büttner lässt danach im neuen Krimi »Katsche, Kopp und Ko – Detektive wider Willen« (WDR 2021; Ursendung Do., 23 Uhr, 1Live) Martin Semmelrogge als Ermittler auftreten. Daran schließen sich nahtlos »Brazil Now« von Thom Kubli und »De-consolation« (DLF Kultur/Dystopie Sound Art Festival 2021; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) von Fernanda Farah und Chico Mello an – Klangkunst in Form eines Konzertmitschnitts vom 25. Oktober 2020 in der Alten Münze Berlin.

Mit deutschem Landgrabbing beschäftigt sich Caroline Nokels Feature »Das ist Entwicklungshilfe, die Hunger macht« (NDR 2017; Fr., 11 Uhr, NDR Info). Und am Abend des Karfreitags stillt Wolfram Lotz mit »Das Ende von Iflingen« (SWR 2019; Fr., 18.20 Uhr, SWR 2) den Hunger nach einer Weltuntergangskomödie.

Den Klagen der Kulturbranche und ihren Pandemiekonzepten lauscht Jörg Biesler in »Spielen mit dem Virus – Kultur in der Pandemie« (WDR 2021; Sa., 12 Uhr, und So., 15 Uhr, WDR 3). Auf Gerhard Polt als Schauspieler kann man sich in Sebastian Goys »Tagebuch eines Landlebens oder: Kein Mord in der Leiblstraße« (BR/NDR 1980; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) freuen. Auf jeden Fall einschalten: Eugen Egners »Alles kommt wieder« (WDR 2011; Sa., 19 Uhr, WDR 3) – eine Hörspielgroteske in Form eines Interviews. Als Klassikerneubearbeitungen empfehlen sich Irmgard Keuns »Nach Mitternacht« (RBB 2017; Teil 1/2 So., Teil 2/2 Mo., 14 Uhr, RBB Kultur), Jane Austens »Überredung« (HR 2020; Ursendung Teil 1/2 So., 14 Uhr, HR2 Kultur) und »Die Nacht von Lissabon« (RB/WDR 2019; Teil 1/2 So., 17 Uhr, Teil 2/2 Mo., 19 Uhr, SR2 Kulturradio) von Erich Maria Remarque.

Das Hörspielosternest ergänzen Maxim Biller mit »Sechs Koffer« (SWR 2020/2021; Ursendung Teil 1/2 So., Teil 2/2 Mo., 18.20 Uhr, SWR 2) und das Duo Blablabor, das sind Reto Friedmann und Annette Schmucki, mit »Radio Anja« (ORF/Eigenproduktion 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1).