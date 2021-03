Politisch geduldete Mangelwirtschaft

imago/Ralph Peters Der Bestand an Sozialwohnungen wie am Kottbusser Tor in Berlin wird auch in Zukunft weiter schrumpfen

Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Das bestätigt erneut eine Studie. Demnach ist die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Doch damit nicht genug. Der Trend dürfte den Studienautoren zufolge anhalten. Bundesweit werde der Bestand bis 2030 weiter schrumpfen, heißt es in der Untersuchung des auf Analysen des Immobilienmarkts spezialisierten Beratungsunternehmens Bulwiengesa, über die der Spiegel am Montag berichtete. Von 26 untersuchten Städten wird dabei für Bonn der stärkste Rückgang vorhergesagt – laut Berechnungen dürfte dort die Zahl der Sozialwohnungen um ganze 60 Prozent einbrechen.

Bereits von 2011 bis 2019 gab es der Untersuchung zufolge in einigen Städten einen dramatischen Rückgang. So sei der Bestand solcher Wohnungen in Leipzig um 90 Prozent und in Dresden um 89 Prozent zurückgegangen. Viele Städte seien aus der Wohnraumförderung ausgestiegen, ganze Blocks an Investoren verkauft worden.

Als Konsequenz dieser Politik schießen die Immobilienpreise seit Jahren in der BRD immer weiter in die Höhe. So waren trotz Coronakrise im vierten Quartal 2020 Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 8,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete – der stärkste Preisanstieg seit dem vierten Quartal 2016 mit damals durchschnittlich 8,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Quartal stiegen die Preise für Wohnungen und Häuser Ende 2020 um durchschnittlich 2,6 Prozent. Besonders deutlich verteuerten sich zum Jahresende Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Häuserpreise in den sieben größten Städten – Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf – kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um mehr als zwölf Prozent.

Sozialverbände und der Deutsche Mieterbund beklagen seit langem einen eklatanten Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Im Februar gab der Mieterbund die Zahl der nur mit Wohnberechtigungsschein anmietbaren Wohnungen mit gut 1,1 Millionen an. In den 80er Jahren waren es demnach noch fast drei Millionen gewesen. (AFP/dpa/jW)