Kämpfe in Mosambik eskalieren

AP Photo/MSF Cabo Delgado gilt als »vergessene Provinz« Mosambiks: Ärztin mit unterernährtem Kind in Meluco (19.2.2021)

Nach einem großangelegten Angriff von Dschihadisten auf die Küstenstadt Palma in der nordöstlichen Provinz Cabo Delgado in Mosambik sind Tausende Menschen in die Provinzhauptstadt Pemba geflüchtet. Bis zu 10.000 Menschen warteten noch darauf, in Sicherheit gebracht zu werden, hieß es am Montag aus Kreisen internationaler Hilfsorganisationen.

Dschihadisten hatten am vergangenen Mittwoch das in der Grenzregion zu Tansania gelegene Palma überfallen. Nach zweitägigen Gefechten übernahmen sie am Freitag abend die Kontrolle über die 75.000-Einwohner-Stadt. Regierungssprecher Omar Saranga sagte am Sonntag, die »Terroristen« hätten »Dutzende hilflose Menschen feige ermordet«. In den vergangenen drei Tagen hätten Einsatzkräfte der Regierung sich um die Rettung von Hunderten Zivilisten bemüht, sagte der Regierungssprecher.

Am Montag bekannte sich die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) zu der Attacke. In einem Schreiben heißt es: »Kämpfer des IS haben die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Palma übernommen und mehr als 55 mosambikanische Sicherheitskräfte getötet.« Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Die Regierung in Maputo erklärte, es werde weiter versucht, die Stadt zurückzuerobern.

Nach Angaben von Flughafenmitarbeitern in Pemba wurden humanitäre Hilfsflüge ausgesetzt, um Platz für Militäraktionen zu machen. Geplant war auch ein Dringlichkeitstreffen von UN-Vertretern in Pemba, um die Evakuierung sowie die humanitäre Hilfe für die neu ankommenden Flüchtlinge zu koordinieren. In Pemba leben bereits Hunderttausende Binnenvertriebene, die vor der Gewalt in der Provinz Cabo Delgado geflüchtet sind. Das Verteidigungsministerium von Mosambik erklärte am späten Sonntag abend, die Einsatzkräfte hätten ihre »Einsatzstrategie verstärkt, um die kriminellen Angriffe von Terroristen einzudämmen und die Normalität in Palma wiederherzustellen«.

Palma liegt in der Provinz Cabo Delgado, die Mehrheit seiner 2,3 Millionen Einwohner sind Muslime. Seit drei Jahren kommt es dort immer wieder zu Angriffen radikalislamischer Milizen. Dabei wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen mindestens 2.600 Menschen getötet und 670.000 in die Flucht getrieben. (dpa/AFP/jW)