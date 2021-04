Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 7. April, an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Das Jesusbild des Papstes. Über Joseph Ratzingers kühnen Umgang mit den Quellen« von Gerd Lüdemann, erschienen im Zu-Klampen-Verlag.

Das Buch »Pariser Platz 13 – Eine Komödie aus dem Schönheitssalon und andere Texte über Kosmetik, Alter und Mode« von Vicky Baum, erschienen bei Aviva, haben gewonnen: Petra Lehmann aus Trebbin und Klaus Weber aus Neuried.