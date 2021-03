Van Gogh-Gemälde zu Rekordpreis versteigert

AP Photo/Christophe Ena Wechselt den Besitzer: Das Gemälde einer Straßenszene in Montmartre von Vincent van Gogh (Paris, 25.2.2021)

Paris. Ein Werk aus der Pariser Zeit des niederländischen Malers Vincent van Gogh hat für über 13 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Wie das Auktionshaus Sotheby’s am Donnerstag mitteilte, erzielte das Bild mit 13.091.250 Euro einen Rekordpreis für ein Gemälde des Malers in Frankreich. Der Schätzwert des Bildes »Scène de rue à Montmartre« wurde von Sotheby’s und dem Auktionshaus Mirabaud Mercier mit fünf bis acht Millionen Euro angegeben.

Das Gemälde stellt vor dem Hintergrund der bekannten Windmühle Moulin de la Galette eine Straßenszene auf dem Pariser Montmartre dar. Das Gemälde entstand 1887, zu einer Zeit, in der Van Gogh mit seinem Bruder Theo in Paris in der Rue Lepic lebte und von der Atmosphäre von Montmartre fasziniert war. Ungewöhnlicherweise befand sich das Gemälde seit 1920 im Besitz einer französischen Familie. Nur sehr wenige Gemälde aus Van Goghs Zeit in Montmartre befänden sich in Privatbesitz, so das Auktionshaus. Fast alle seiner Werke seien heute in großen internationalen Museen. (dpa/jW)