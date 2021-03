Vertriebene nach Kämpfen an kolumbianisch-venezolanischer Grenze

Colombian Ombudsman Office/Handout via REUTERS Geflüchtete im kolumbianischen Arauquita (22.3.2021)

Arauquita. Nach Kämpfen im venezolanischen Bundesstaat Apure an der Grenze zu Kolumbien sind mehr als 3.000 Menschen vor der Gewalt geflüchtet. »Die Familien fliehen weiterhin auf der Suche nach Sicherheit über die Grenze, da die Gewalt in der Region nicht vollständig aufgehört hat«, sagte Dominika Arseniuk, Länderdirektorin des Norwegian Refugee Council in Kolumbien, am Donnerstag. Bei Kämpfen zwischen dem venezolanischen Militär und bewaffneten kolumbianischen Banden waren im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Kolumbien am Sonntag ein Major und ein Leutnant getötet worden. Zudem sei auch einer der Köpfe der Banden »neutralisiert« worden, hieß es in einer Mitteilung des venezolanischen Verteidigungsministers Vladimir Padrino. Demnach seien auch mehrere Militärangehörige verwundet und 32 Personen festgenommen, sechs Camps zerstört und Waffen beschlagnahmt worden. (dpa/jW)