Biden nimmt per Video an EU-Gipfel teil

AP Photo/Evan Vucci Wird nicht mit Flugzeug kommen sondern per Video zugeschaltet: US-Präsident Joseph Biden

Washington. US-Präsident Joseph Biden will am Donnerstag am Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das kündigte das Weiße Haus am Dienstag in Washington an. Auf Einladung von EU-Ratschef Charles Michel werde sich Biden bei dem Treffen zuschalten. Er wolle dabei auf seine Vorhaben eingehen, das transatlantische Verhältnis wiederzubeleben, mit der EU beim Kampf gegen die Pandemie und gegen den Klimawandel zusammenzuarbeiten und die gemeinsamen Handelsbeziehungen zu stärken. Ebenso wolle der Präsident gemeinsame »außenpolitische Interessen« diskutieren, etwa mit Blick auf China und Russland. (dpa/jW)