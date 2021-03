Auswahl der Geschworenen in Prozess um Mord an George Floyd abgeschlossen

AP Photo/Jim Mone Proteste am 15. März vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis während der Juryfindung

Minneapolis. Die Auswahl der Geschworenen im Prozess gegen einen weißen Expolizisten wegen der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd ist abgeschlossen. Am Dienstag wurde ein 15. Mitglied der Jury bestimmt. Zwölf Geschworene werden ab Montag in dem Verfahren in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten Derek Chauvin entscheiden. Richter Peter Cahill forderte außerdem die Ernennung von drei Ersatzkandidaten. Die Juryauswahl hatte zwei Wochen in Anspruch genommen. Die inhaltlichen Verhandlungen gegen Chauvin, der gegen Kaution auf freiem Fuß ist, beginnen am 29. März. Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener Tod hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt und Proteste ausgelöst. Chauvin hatte dem festgenommenen 46jährigen rund neun Minuten lang auf offener Straße das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl Floyd mehr als 20 Mal klagte, er bekomme keine Luft. (AFP/jW)