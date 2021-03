Tokio. Japans Regierung will die Zahl der offiziellen Olympiagäste bei den Sommerspielen in Tokio Medienberichten zufolge wegen der Coronapandemie deutlich einschränken. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonnabend unter Berufung auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) berichtete, habe die japanische Regierung gegenüber dem IOC die Notwendigkeit geäußert, die Zahl der nicht unmittelbar mit der Austragung der Wettkämpfe befassten offiziellen Besucher signifikant zu reduzieren. Nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wurden bislang circa 90.000 Personen aus dem Ausland erwartet, darunter rund 30.000 Athleten, Trainern und Teammitgliedern. Jetzt soll die Zahl der restlichen Besucher von 60.000 auf 30.000 Personen gekürzt werden. (dpa/jW)