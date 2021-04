Nützlicher Streikleitfaden

imago images/Olaf Döring Beschäftigte der Einzelhandelskette Real demonstrieren vor der Hauptversammlung der Metro AG gegen den Verkauf der Märkte

Die Zahlen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung sind ernüchternd: Die Vervierfachung der Anzahl der Firmen- und Haustarifverträge auf mittlerweile 48.000 in der Zeit von 1995 bis 2018 belegt eindrucksvoll die anhaltende Flucht aus dem Flächentarifvertrag, während gleichzeitig die generelle Tarifbindung auf nur noch 56 Prozent in den westlichen und auf 45 Prozent in den östlichen Bundesländern gesunken ist. Für Peter Renneberg, der diese Zahlen in seinem neuen Buch anführt, ergibt sich hieraus, dass die »Frage nach wirksamen Arbeitskampfstrategien auch in den nächsten Jahren eher häufiger als weniger gestellt werden« wird.

Eben dieser Frage geht Renneberg, der sich seit zwei Jahrzehnten theoretisch wie praktisch mit der Thematik beschäftigt, in seiner »Anleitung zum Arbeitskampf« nach. Der Autor vertritt dabei einen weiten Begriff von Arbeitskämpfen, der in Übereinstimmung mit der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) »alle Auseinandersetzungen von abhängig Beschäftigten mit Unternehmen und Arbeitgebern« umfasst. Die in Deutschland, bedingt durch Gesetzgebung und Rechtsprechung, übliche Beschränkung von Arbeitskämpfen auf die Erreichung tariflicher Ziele stellt er somit explizit in Frage.

Hinsichtlich der konkreten Anleitung zu tariflichen oder betrieblichen Auseinandersetzungen nimmt der Arbeitskampfexperte eine Aufgliederung des Themas vor und analysiert die »drei Säulen der Stärke in Arbeitskämpfen«, nämlich »Mächtigkeit« (gewerkschaftlicher Organisationsgrad), »Mobilisierbarkeit« (Beteiligung an Aktionen) und »Wirksamkeit« (wirtschaftlicher Schaden). Das optimale Zusammenspiel aller drei Faktoren ist dabei für den Autor die Voraussetzung für einen erfolgreichen Arbeitskampf. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Wirksamkeit von Kampfmaßnahmen gelegt. Handlungsleitende Frage sollte dabei laut Renneberg nicht allein sein: »Wie bekomme ich möglichst viele Beschäftigte zum Streik?«, sondern auch: »Wie gewinne ich die Auseinandersetzung?« Hierbei können neben den ökonomischen Auswirkungen auch öffentlicher Druck und der damit einhergehende Imageschaden für das Unternehmen eine Rolle spielen, was an einer Reihe von Beispielen – besonders prominent: Amazon – aufgezeigt wird.

Abgerundet wird diese für die gewerkschaftliche Praxis sehr hilfreiche Veröffentlichung durch ein Kapitel zur Coronapandemie und deren Auswirkungen auf die kollektiven Arbeitsbedingungen.