Die Tests mit den Tests

Wegen steigender Coronazahlen werden Modellprojekte für Kulturveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin gestoppt. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstag abend nach einer Senatssitzung an. Bisherige Projekte wie das Konzert in der Berliner Philharmonie mit 1.000 Besuchern oder ein Theaterabend im Berliner Ensemble vor einer Woche seien erfolgreich gewesen, so Müller. »Ich finde es auch richtig, dass man immer wieder guckt, wie man mit zusätzlichen Möglichkeiten beim Impfen und beim Testen Dinge auch ermöglicht. Aber wir sind im Moment in einer Situation, wo man das nicht nahtlos weiterführen kann.« Solche Veranstaltungen hätten Kontakte und damit Infektionsrisiken zur Folge. Der Kulturbetrieb verband mit den Pilotprojekten nach monatelanger Zwangspause große Hoffnungen. Am Samstag abend lud auch die Berliner Klubszene zu einer Pilotveranstaltung. Laut Veranstalter kamen rund 70 Besucher, die sich vorher online anmelden, einen Schnelltests absolvieren und eine Maske tragen mussten. (dpa/jW)