Kühlturm zu Schotter

Polen hat seinen Plan, das »letzte Kohlekraftwerk Europas« zu bauen, endgültig aufgegeben. Mitte März begannen am Standort Ostroleka 120 Kilometer nordöstlich von Warschau die Abrissarbeiten am bereits errichteten Kühlturm des Blocks C des örtlichen Kraftwerkskomplexes. Polnische Medien bezifferten die bereits in die Anlage investierten Mittel auf bis zu 350 Millionen Euro. Nur einen geringen Anteil davon hoffen die Betreiber zurückzubekommen, indem sie den Beton zerkleinern und als Material für den Straßenbau verkaufen.

Diese Entscheidung ist ein Schlag gegen die Energiepolitik der Regierungspartei PiS, die hartnäckig auf die Kohle als Rohstoff setzt und ihr noch eine Zukunft bis Mitte dieses Jahrhunderts voraussagt. Geschäftlich hatte sich das Desaster seit längerem angekündigt. Die Pläne für den Bau von Ostroleka C wurden 2009 entwickelt, das Projekt wechselte mehrfach den Betreiber, und jeder hatte Schwierigkeiten, Finanzierungspartner zu finden. Vier Jahre lang, von 2012 bis 2016, lag das Vorhaben deshalb auf Eis. Wiederbelebt wurde es erst, als 2015 PiS an die Macht kam und ein Signal für die heimische Kohle setzen wollte.

Doch gegen die Macht des Marktes und die Vorgaben der EU zur Klimapolitik konnte auch die PiS auf Dauer gewissermaßen nicht »aninvestieren«. Das Ende des Projekts rückte näher, als 2019 der staatliche Treibstoffkonzern Orlen dem Finanzminister das Mehrheitspaket des Stromkonzerns Energa abkaufte und ankündigte, am Standort Ostroleka statt des Kohleblocks ein Gaskraftwerk errichten zu wollen. Orlen sah nach eigener Aussage keine Perspektive, den Kohlestrom aus Ostroleka zu marktüblichen Preisen verkaufen zu können.

Aus der Sicht von Orlen war diese Absichtserklärung vermutlich auch ein Versuch, von der EU die Zustimmung zu einer weiteren Übernahme zu erhalten. Denn eigentlich wollte der Konzern 2019 die mit ihm auf dem heimischen Benzinmarkt konkurrierende Firma Lotos und deren Raffinerie in Gdansk übernehmen. Das stieß auf Widerstand in Brüssel, wurde aber letztlich genehmigt – womöglich im Rahmen eines Kuhhandels: Orlen könnte dafür zugesagt haben, das von Energa betriebene Kohleprojekt in Ostroleka zu beerdigen und damit den EU-Klimazielen entgegenzukommen. Gegen die Energa-Übernahme durch Orlen erhob die EU kartellrechtlich keine Einwände.

Eine ganz andere Frage ist, woher das nun in Ostroleka geplante Gaskraftwerk sein Gas nehmen soll. In der Nähe verläuft zwar die Jamal-Pipeline von Russland nach Deutschland, aber Polen hat den langjährigen Liefervertrag mit dem russischen Gasmonopolisten Gasprom zum Jahresende 2022 auslaufen lassen. An einer Verlängerung des Vertrags besteht in Polen politisch kein Interesse.