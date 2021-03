Hoffmann und Campe geht auf Nummer sicher: Damit das Gedicht »The Hill We Climb – Den Hügel hinauf« der US-Lyrikerin Amanda Gorman akkurat und identitätsbewusst ins Deutsche übertragen wird, hat der Verlag gleich drei Übersetzerinnen beauftragt. Da man Lyrikspezialistin Uda Strätling die Aufgabe allein offenbar nicht recht zutraute, wurden ihr die feministische und muslimische Autorin Kübra Gümüsay sowie die Politologin mit Schwerpunkt Schwarze Diaspora und Sprache Hadija Haruna-Oelker an die Seite gestellt. Mit dem Vortrag ihres Gedichtes, dessen lyrischer Wert mit »linksliberaler Erweckungskitsch« noch freundlich bestimmt ist, hatte die junge Afroamerikanerin Gorman der Amtseinführung von US-Präsident Joseph Biden bürgerrechtliches Pathos verschafft. Zuletzt hatten Übersetzer in Katalonien und den Niederlanden nach Protesten die Aufträge wieder abgeben müssen. Stein des Anstoßes: Sie sind nicht schwarz. (dpa/jW)