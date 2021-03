Planung unmöglich

Das Rudolstadt-Festival in Thüringen fällt in diesem Jahr erneut aus. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die Entscheidung sei die Konsequenz der nach wie vor unklaren gesundheitlichen und finanziellen Risiken. Eine verlässliche Planung sei derzeit unmöglich. Nun werde man sich auf die Vorbereitung der Ausgabe 2022 konzentrieren, für die auch ein neues Programm entwickelt werden soll. Das Rudolstadt-Festival ist das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival Deutschlands. Zuletzt war vermehrt über die Durchführung musikalischer Großveranstaltungen mit Hygienekonzepten diskutiert worden. So hatte der Veranstalterverein des Fusion-Festivals am Mittwoch angekündigt, mit einer aufwendigen Testprozedur 70.000 Besuchern die Teilnahme zu ermöglichen. Zur Zeit wird das Konzept von den Behörden geprüft. (jW)