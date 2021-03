Teilhabe an der digitalen Welt ermöglichen

Marijan Murat/dpa Unterricht in der Gemeinschaftsschule Leutenbach in Baden-Württemberg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnte am Freitag, dass der Digitalpakt Schule ausgebaut und verstetigt sowie auf andere Bildungsbereiche ausgeweitet werden muss:

Lehrende und Lernende müssen endlich mit digitalen Endgeräten ausgestattet, Lernplattformen für die Schulen zur Verfügung gestellt und IT-Administratoren eingestellt werden. Zudem muss endlich eine stabile digitale Infrastruktur geschaffen werden. »Die nicht ausreichende digitale Ausstattung der Schulen verschärft die soziale Spaltung in der Gesellschaft. Dieser Prozess muss gestoppt werden, die Gesellschaft braucht mehr demokratische Teilhabe aller Menschen an der digitalen Welt«, begründete GEW-Vorsitzende Marlis Tepe die Forderungen (…).

Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied für berufliche Bildung und Weiterbildung, ergänzte: »Die GEW verkennt nicht, dass sich die Digitalisierung im Bildungsbereich in der Coronapandemie entwickelt hat. Doch noch immer klaffen viele Lücken – sowohl bei der Ausstattung als auch beim Datenschutz. Zudem haben Arbeitsverdichtung und Entgrenzung der Arbeit im Bildungsbereich deutlich zugenommen. Die Lehrenden in den Bildungseinrichtungen haben in der Coronakrise noch mehr Aufgabenbündel zu ihrer ohnehin großen Arbeitsbelastung aufgebürdet bekommen. Die Entgrenzung von Arbeit und Leben trifft derzeit Lehrende wie Lernende in besonderem Maße.«

Michel Brandt (Linke), stellvertretender Vorsitzende des Migrationskomitees im Europarat, erklärte am Freitag zum zweiten Jahrestag der Rettung von 108 Menschen durch das Cargoschiff »El Hiblu 1«:

Drei jungen Menschen droht in Malta lebenslange Haft, weil sie sich gegen einen drohenden illegalen Pushback gewehrt und die Besatzung der El Hiblu 1 überredet haben, sie und 105 weitere aus Seenot Gerettete nach Malta statt nach Libyen zu bringen. Damit wurde durch friedlichen Protest und im Dialog mit der Besatzung ein völkerrechtswidriger Pushback verhindert. Nun sitzen einmal mehr Menschen nur deshalb auf der Anklagebank, weil sie sich der europäischen Abschottung widersetzt und auf ihr grundlegendes Asylrecht bestanden haben. Wie in vielen anderen Fällen werden Flucht und Solidarität politisch motiviert kriminalisiert und zum Verbrechen erklärt. Das tatsächliche Verbrechen aber ist die Migrationspolitik der Entrechtung, der Pushbacks, des Sterbenlassens und der Militarisierung der EU-Außengrenzen. Das Verbrechen war die Anweisung, die 108 aus Seenot geretteten Menschen nach Libyen zurückzubringen und sie so schwersten Menschenrechtsverletzungen auszusetzen – nicht aber der friedliche Protest dagegen. Die Anklage gehört auf der Stelle fallengelassen. Auf die Anklagebank gehören die Verantwortlichen der EU.