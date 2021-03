Widerstand gegen Räumung

AdoraPress/M. Golejewski

In Berlin fanden am Donnerstag mehrere Protestaktionen gegen die am am Morgen erfolgte Räumung der seit 2009 kollektiv betriebenen Kiezkneipe »Meuterei« in Kreuzberg statt. Ein Demonstrationszug mit etwa 2.000 Teilnehmenden zog am Abend, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, durch die Innenstadt. Bei der Räumung am Donnerstag morgen soll die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Aufgebot von 1.100 Beamten im Einsatz gewesen sein. Bei den verschiedenen Protestaktionen wurden insgesamt 60 Personen im Stadtgebiet festgenommen. (jW)