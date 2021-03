Ganz oder gar nicht

Marko Djurica/REUTERS Explosive Mischung: Der Partizan-Fanblock

Wer für Partizan Belgrad brennt, hat es zur Zeit nicht leicht. Der Verein aus der obersten serbischen Fußballiga nimmt in der Tabelle wieder mal den Platz hinter dem Stadtrivalen Roter Stern Belgrad ein. Doch die Saison hat ja noch ein paar Spieltage, genug Zeit für die Fans, um vom Meistertitel zu träumen oder zumindest vom Sieg im »ewigen Derby« Anfang April.

Für Aufregung anderer Art sorgte indes eine Nachricht vor wenigen Wochen: Mitglieder einer kriminellen Gruppe, die Teil der Partizan-Fanszene sind, wurden verhaftet, medial inszeniert als Erfolg im Kampf gegen die Mafia. Fußball und organisiertes Verbrechen sind in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens tatsächlich eine unheilvolle Verbindung eingegangen. Das ist nicht nur bei Partizan so, sondern betrifft alle großen Vereine.

Der Fußball hat in Serbien eine Lücke gefüllt, schreibt Boban Lapcevic in seiner »Fußballfibel FK Partizan Belgrad«. Nach dem abrupten Ende des Sozialismus fanden viele Menschen das verlorengegangene Gemeinschaftsgefühl in den Stadien wieder, vor allem die Wütenden und Machtlosen. Die daraus resultierende explosive Mischung sorgt nicht nur für feurige Choreographien der organisierten Fanszene, sondern führt auch zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Staatsgewalt. Lapcevic kann von einigen solchen Momenten lebhaft berichten, in einem Interview mit einem Polizisten lässt er sogar die Gegenseite zu Wort kommen.

Partizan ist der ewige Underdog – und stolz darauf. Wichtiger als Titel sind die berauschenden Momente. Momente, in denen scheinbar Unmögliches passiert, in denen sich eine Niederlage wie ein Sieg anfühlt. Daraus hat sich eine eigene (Fan-)Kultur mit Hang zum Wahnsinn entwickelt, anarchisch, leidenschaftlich, laut. Was auch damit zu tun haben könnte, dass der Verein Oktober 1945 von Offizieren der aus der Partisanenbewegung unter Tito hervorgegangenen jugoslawischen Armee gegründet wurde. Das Vereinswappen mit dem fünfzackigen roten Stern repräsentiert diese Tradition, die ihren Anfang 1941 in einem schier aussichtslosen Unterfangen nahm: der Befreiung des Landes.

Von Befreiung ist im postsozialistischen Kapitalismus serbischer Prägung längst keine Rede mehr. Dafür lebt die Kultur der »Grobari« (serbisch: Totengräber), wie die Partizan-Fans erst von ihren Gegnern geschmäht wurden, bevor sie den Begriff selbst übernahmen. Könnte man als Underdog mit Punkattitüde einen besseren finden? Dazu passen auch die Vereinsfarben: Schwarz und Weiß. Ganz oder gar nicht. Wo gekickt wird, wird auch ausgelassen gefeiert. Bands spielen die passende Begleitmusik, Lieder lassen die Liebe zum Klub und die Herrlichkeit des Fandaseins hochleben. Auch das macht den Reiz von Partizan aus. Wenn es auf dem Rasen nicht klappt, gibt es immer noch die Tribüne, auf der das Leben tobt.

Die »Totengräber«-Kultur erschöpft sich freilich nicht darin: Wer durch Belgrads Altstadtviertel Dorcol spaziert, findet immer wieder kunstvolle Wandgemälde in Schwarzweiß. Auf grauem Beton sind legendäre Spieler und berühmte Fans abgebildet. Diese kleinen Kunstwerke symbolisieren – wie auch die zahlreichen Gedichte des Poeten Dusan Radovic – die romantische Seite der Fankultur, die zur Philosophie und Identität der Partizan-Anhänger gehört, wie Lapcevic schreibt.

Schade, dass diese wilde Romantik immer wieder in gewaltsame Konflikte untereinander umschlägt. Seit Jahren sind verschiedene Gruppen miteinander verfeindet, sogar Menschenleben kostete die Auseinandersetzung. Für Fans wie Boban Lapcevic, die keine Kosten und Mühen scheuen, um ihr Team in ganz Europa anzufeuern, bleibt vorerst nur die Hoffnung auf bessere Tage und die Geschichte eines großen Klubs, den sie lieben.