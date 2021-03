Missbrauch im Freiraum

imago stock&people Mitglieder der »Indianerkommune« bei Grünen-Parteitag im Hungerstreik für straffreie Sexualkontakte zwischen Kindern und Erwachsenen (Saarbrücken, 24.3.1980)

Wohngemeinschaften, instandbesetzte Häuser und selbstverwaltete Jugendzentren: Ein Mikrokosmos hierarchiefreier Projektversuche linksradikaler, autonomer Zusammenhänge – im Westberlin der 1980er und im »Nachwende-Berlin« der 1990er Jahre etwa. Und es waren Orte für pädosexuelle Personen, die Heranwachsende, zumeist Jungen, emotional und materiell abhängig machten, bisweilen sexuell ausbeuteten.

Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Vorstudie der Historikerin Iris Hax und des Kulturwissenschaftlers Sven Reiß unter dem Titel »Programmatik und Wirken pädosexueller Netzwerke in Berlin – eine Recherche«. Die Auswertung, die in der »Post-68er-Ära« der 1970er Jahre beginnt und diverse Spektren der »Pädophilenbewegung« umfasst, ist im Auftrag der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erschienen.

Das Autorenduo durchstöberte dafür vor allem Berliner Bewegungsarchive, private Sammlungen ehemaliger Sozialarbeiter »sowie entsprechende Bestände von Berliner Präventionsprojekten gegen sexuellen Missbrauch«. »Als Selbst- und Fremdzuschreibung«, so Hax/Reiß weiter, »erscheint der Begriff ›Pädo‹ in den eingesehenen Szenemagazinen und Flugschriften zugleich vielfach deutungsoffen«.

Pädophilie, Pädosexualität und Pä­derastie, die begriffliche Abgrenzung ist oft nicht eindeutig. Medizinisch wird Pädophilie (»Knabenfreundschaft«), bzw. Pädosexualität »meist als eine sexuelle Ansprechbarkeit auf vorpubertäre Kinder verstanden«, schreiben Hax/Reiß. Päderastie (»Knabenliebhaberei«) bezeichnet demnach »in Rückbezug auf die Antike eine Beziehungsform zwischen Männern und Jungen im Pubertätsalter, die auch eine körperlich-sexuelle Ebene umfassen kann«. Ein historischer Verweis, mit dem Täter sexualisierte Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen legitimieren, weisen die Autoren nach.

Ihnen zufolge galt Westberlin vor 1989 als »Sammelbecken verschiedenster politischer und gesellschaftlicher Bewegungen und Anziehungspunkt für viele Menschen«. Die Stadt war nicht nur Zufluchtsort für Kriegsdienstverweigerer, sondern gleichfalls für eine immer größer werdende Anzahl minderjähriger Mädchen und Jungen aus gewalttätigen Elternhäusern.

Gewissermaßen ein Vorreiter für eine Legalisierung sexueller Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern in der »undogmatischen radikalen Linken« war die »Indianerkommune« aus Nürnberg. Hax/Reiß: »Sie ordnete sich der ›Kinderrechtsbewegung‹ zu und nutzte u. a. das Narrativ der Kinderrechte für eigene Interessen aus.« Anfang der 1980er Jahre gründeten Aktivisten am »fränkischen Modell« orientierte Ableger in Westberlin. Die Anhänger der »Indianerkommune« machten sich vermeintliche Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu eigen. Im Gegensatz dazu stilisierten sich Aktivisten aus der »Pädobewegung« zu einer sexuell diskriminierten Minderheit innerhalb der sozialen Minderheit der Schwulencommunity.

Problematisiert wurden pädosexuelle Übergriffe vermehrt in den 1980er Jahren, vorzugsweise von autonomen Feministinnen. Fortan wurden Pädosexuelle fallweise öffentlich »geoutet« und aus »Szenezusammenhängen« verbannt. »Diese szeneinterne Selbstjustiz erfolgte primär spontan, richtete sich gegen einzelne Personen und führte nie zu einer Anzeige bei den Behörden«, berichten die Autoren.

Anfang bis Mitte der 1990er Jahre ploppte das Thema »Pädophilie« speziell in autonomen Antifajugendgruppen auf. Ein »szenebekannter« Pädosexueller gründete die Edelweißpiraten (»Epis«), die locker mit der Antifa Jugendfront verbunden waren. Zwei Gruppen, die zwischenzeitlich unter jugendlichen Antifas dominant waren. In den autonomen Blättern Interim und BesetzerInnen Zeitung spiegelte sich die Kontroverse um den erwachsenen Hauptaktivisten der »Epis« wider. Machtgefälle innerhalb der Gruppe und sexuelle Ausbeutungsverhältnisse wurden in den Periodika diskutiert. Der finale »Szeneausschluss« der Person »erfolgte Ende der 1990er Jahre durch ein öffentliches ›Outing‹ per Flugschrift«, recherchierten Hax/Reiß. Dennoch: Die Vorstudie belegt, dass »autonome Freiräume« zumindest phasenweise Rückzugsorte für Pädosexuelle waren.