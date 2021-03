Fatales Signal

Cagla Gurdogan/REUTERS Nach dem Austritt auf die Straße: Demonstration für den Schutz von Frauen am Sonnabend in Ankara

Der Vorstoß des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in einer Nacht- und Nebelaktion den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention per Dekret zu vollziehen, hat international für Empörung gesorgt. In Istanbul und anderen türkischen Städten waren der Entscheidung von Freitag nacht das ganze Wochenende über Proteste der Frauenbewegung gefolgt, bei denen die sofortige Aufhebung des Präsidialdekrets gefordert wurde. Zweck der Istanbul-Konvention des Europarats ist es, »Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen«.

Vom 15. März bis zu diesem Freitag tagte die UN-Frauenrechtskommission. Schwerpunktthema war »die vollständige und wirksame Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben und an Entscheidungsprozessen sowie die Beseitigung von Gewalt, um die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen zu erreichen«. Für die müsse sich das wie Hohn ausnehmen, sagte Monika Christann, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Frankfurter Stadtparlament am Mittwoch gegenüber jW.

Erdogans Rückzug hat Gewalt gegen Frauen in der Türkei weiter Auftrieb gegeben. Allein am Montag sind laut dem regierungskritischen türkischen Onlinenachrichtenportal Duvarenglish vier Femizide begangen worden. Meral Sivrikaya wurde erstochen, weil sie sich scheiden lassen wollte; Serpil Fikirli wurde ebenfalls nach ihrer Trennung ermordet; ein Polizist erschoss seine Verlobte Nagihan Üste, auch die 22jährige Beyzanur Özel Fidan starb durch die Hand ihres Ehemanns. Der Austritt aus dem Abkommen ist zudem für die LGBT-Community in der Türkei gefährlich. Denn Erdogans Pressestelle begründete den Schritt damit, dass die Konvention, die eigentlich Frauenrechte fördern soll, gekapert worden sei, um Homosexualität zu normalisieren.

Auch in deutschen Städten kam es zu wütenden Protesten. Gerade die Türkei, wo 2020 mindestens 409 Frauen getötet wurden, habe das Manifest, »das die Vision einer Gesellschaft vertritt, in der Frauen nicht den Männern untergeordnet sind«, bitter nötig, erklärte Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Sonst komme es zu noch mehr Opfern männlicher und staatlicher Gewalt, »die auf Frauenhass und Menschenverachtung« beruhe. Seitens der Bundesregierung müssten als Konsequenz nun sämtliche Abkommen mit Ankara über Militär und Geflüchtete auf den Prüfstand kommen.

Und auch Deutschland müsse die Istanbul-Konvention endlich umsetzen, monierte Christann. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe verbindliche Maßnahmen dafür im Haushaltsplan nicht berücksichtigt, obwohl die Konvention als Bundesgesetz seit ihrem Inkrafttreten am 1. Februar 2018 schon seit mehr als drei Jahren umzusetzen ist. Das müsse auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geschehen. Auf allen drei Ebenen müssten staatliche Koordinierungsstellen eingerichtet werden, um Konzepte zu erstellen, wie Gewalt gegen Frauen wirksam bekämpft und verhindert werden kann.

In Frankfurt am Main sei eine solche staatliche Stelle nach langem Gezerre endlich auf den Weg gebracht, erklärte Christann. Davon unabhängige, aus Nichtregierungsorganisationen bestehende Monitoringstellen, deren Aufgabe es sei, sie dabei zu überwachen, existierten weiterhin nicht – weder in Frankfurt noch sonstwo. Frauenhäuser müssten personell und finanziell ausreichend ausgestattet werden. Skandalös findet es Christann, dass die Bundesregierung den Paragraphen 59 der Konvention unter Vorbehalt stellt. Er garantiert Frauen im Fall von Asyl und Migration ein eigenständiges Aufenthaltsrecht unabhängig vom Partner oder Ehemann. Da die Bundesregierung das ablehnt, mache sie sich mitschuldig, wenn Frauen weiterhin der Gewalt ihrer Männer ausgesetzt seien.