Glockenläuten und weiße Kreuze

Mit Glockengeläut und Tausenden weißen Kreuzen auf dem Altstädter Ring im Prager Zentrum wurde in Tschechien am Montag der Coronatoten in dem Land gedacht. Ein Jahr nachdem in Tschechien der erste Todesfall bekanntgeworden war, läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Mehr als 20.000 weiße Kreuze waren im Prager Stadtzen­trum auf den Boden gemalt worden. In dem EU-Land mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern wurden seit Beginn der Pandemie 25.258 Todesfälle (Stand Donnerstag) registriert. Damit verzeichnet Tschechien laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf seine Einwohnerzahl gerechnet weltweit die meisten Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 555 (in der BRD bei 113). Allerdings haben mittlerweile schon mehr als eine Million Einwohner eine Impfdosis erhalten. (AFP/dpa/jW)