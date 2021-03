Stau im Suezkanal

Suez Canal Authority/dpa

Schlepperboote versuchten am Donnerstag ein gestrandetes Containerschiff in der wichtigsten Handelsstraße zwischen Asien und Europa zu befreien. Bis dahin wurde die Schiffahrt vorübergehend eingestellt. Acht Schlepperboote waren im Einsatz, um den quergestellten Frachter zu bewegen. Er war am Dienstag auf Grund gelaufen, weil der Kapitän schlechte Sicht wegen eines Sandsturms hatte. Reedereien meldeten dem Versicherungskonzern Allianz mehr als 150 wartende Schiffe. (AFP/jW)