EU will Türkei belohnen

Yves Herman/REUTERS Nachgiebig gegenüber Türkei: EU-Ratspräsident Charles Michel berät am Donnerstag mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel

Bei dem am Donnerstag begonnenen zweitägigen EU-Gipfel sollen der Türkei konkrete Belohnungen für eine weitere Deeskalation im Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer in Aussicht gestellt werden. Nach dem jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung könnte der EU-Ministerrat in Kürze mit der Vorbereitung von Verhandlungen über eine ausgeweitete Zollunion mit der Türkei beginnen. Der Text lag der dpa vor. Auch will Brüssel die Zusammenarbeit mit Ankara auf Basis des 2016 geschlossenen »Flüchtlingspakts« in Bereichen wie »Grenzschutz und Bekämpfung illegaler Migration« ausbauen sowie die »Rückführung irregulärer Migranten und abgelehnter Asylbewerber« in die Türkei »verbessern«.

Dafür soll die EU-Kommission weitere 1,4 Milliarden Euro bereitstellen. Diese sind Teil der 2016 zugesagten sechs Milliarden Euro, von denen 2,4 Millionen Euro bereits geflossen sind. Im Gegenzug kann die EU »illegal« über die Türkei auf die griechischen Inseln Geflüchtete zurückschicken. Ankara erhält Geld für die Versorgung syrischer Flüchtlinge im eigenen Land, und die EU-Staaten sollen Schutzbedürftige aus der Türkei aufnehmen. 2017 waren dies 9.360 Menschen, im vergangenen Jahr laut UNHCR nur noch 2.473 Personen.

Eine Rolle beim Gipfel sollen demnach auch die jüngsten innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei spielen. So der Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen und ein Verbotsantrag gegen die oppositionelle linke Demokratische Partei der Völker (HDP). In dem Entwurf der Abschlusserklärung heißt es nun, die Angriffe auf politische Parteien und Medien sowie andere Entscheidungen der letzten Zeit »stellen große Rückschläge für die Menschenrechte dar und laufen den Verpflichtungen der Türkei zur Achtung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechten zuwider«. Der Dialog über diese Fragen werde fester Bestandteil der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei bleiben. Ob der Text in dieser Form angenommen wird, war zu Beginn des per Videokonferenz organisierten Gipfels unklar. (dpa/jW)