Merkel auf dem Rückzug

Die Coronapolitik der Bundesregierung ist in einer offenen Krise. Die nach einer Rebellion von Teilen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und nachdrücklichen Interventionen von Unternehmerverbänden am Mittwoch von der Bundeskanzlerin vollzogene Kehrtwende bei der »Osterruhe« scheint sich zu einem allgemeinen Rückzug bzw. zu einer größeren Neuausrichtung der Pandemiebekämpfung zu entwickeln. Allerdings einmal mehr im föderalen Durcheinander: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte am Donnerstag überraschend an, das Land werde unmittelbar nach Ostern am 6. April aus dem bundesweiten Shutdown aussteigen, dessen Ende die Bund-Länder-Runde in der Nacht von Montag auf Dienstag auf den 18. April festgelegt hatte.

Angesichts niedriger Infektionszahlen und einer vergleichsweise hohen Impfquote sei es vertretbar, etwa Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie zu öffnen, erklärte Hans. Voraussetzung solle ein tagesaktueller Schnelltest sein. Auch Schleswig-Holstein will an Lockerungen in Modellregionen festhalten. Das Land Berlin verweigerte sich trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von 118,2 am Mittwoch der in der Bund-Länder-Runde noch einmal bekräftigten »Notbremse«. Das Land wolle erfolgte Öffnungsschritte nicht zurücknehmen, erklärte der regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

Vor dem Bundestag gab Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag eine Regierungserklärung ab, die sich weitgehend auf Appelle und Ermahnungen beschränkte. Die Bürger rief sie auf, von kostenlosen Testangeboten Gebrauch zu machen, das Testen sei »die Brücke zum Impfen«. Den Unternehmen drohte Merkel mit »regulatorischen Maßnahmen« in der Arbeitsschutzverordnung, wenn dort nicht bald mehr getestet werde. Entscheiden will das Kabinett darüber aber erst am 13. April.

Aus der Linkspartei kam harsche Kritik. Die Kovorsitzende der Fraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali, nannte das Krisenmanagement einen »Trümmerhaufen«. Die Regierung habe bei Impfstoffbeschaffung und Teststrategie »kläglich versagt«. Ins selbe Horn stieß Janine Wissler, Kovorsitzende der Linkspartei. Es werde »immer deutlicher, dass die Bundesregierung das Krisenmanagement gründlich vergeigt hat«, sagte sie gegenüber jW. Das Land sei »weitgehend unvorbereitet mitten in der dritten Welle, vor der wir als Linke schon lange gewarnt haben«. Die Regierungsparteien hätten sich in der Krise gescheut, »der Wirtschaft klare Vorgaben zu machen«, so Wissler. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele erklärte, dass Merkel den freien Gründonnerstag einen Tag nach einem Treffen mit der Automobilindustrie zurücknehme, mache deutlich, wer das Sagen im Lande habe. Das Chaos habe System und »das System heißt Kapitalismus«.

Die Krise der Regierungspolitik ist auch eine der Unionsparteien, die sich in jüngsten Umfragen Richtung 25 Prozent bewegen. Angesichts dieses Absturzes wittern Befürworter einer Koalition von SPD, Grünen und Linken im Bund Morgenluft. Beim Kurznachrichtendienst Twitter rechnete die Linke-Kochefin Susanne Hennig-Wellsow die aktuellen Umfragewerte von Grünen, SPD und Linken zusammen und stellte sie denen von Union, FDP und AfD gegenüber. Bei Allensbach kam sie auf ein Ergebnis von 47,5 zu 47 Prozent, bei Forsa auf 46 zu 46 Prozent. Es sei Zeit dafür, »eine andere Politik ohne CDU & FDP nicht nur zu denken, sondern endlich auch zu machen«, schrieb Hennig-Wellsow dazu.