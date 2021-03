BDZV kritisiert »Förderrichtlinie«

MichaelGaida/Pixabay Gedruckte Zeitungen im Einzelverkauf: Vertrieb und Zustellung werden immer teurer

Im Sommer 2020 war der Bundestag in Geberlaune: Zur »Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens«, zur »Förderung des Absatzes und der Verbreitung von Abonnementzeitungen, -zeitschriften und Anzeigenblättern« wollte der Bund den Verlagen maximal 220 Millionen Euro spendieren. Seitdem stockt das Ganze. Mitte vergangener Woche hat nun der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geplante Förderrichtlinie erneut kritisiert. Diese sei in der Praxis nicht realistisch und sinnvoll durchführbar, so der Verband auf seiner Homepage. Zu dieser Einschätzung sei man gekommen, nachdem das Wirtschaftsministerium den Verlegerverbänden wichtige Details aus dem Richtlinienentwurf mitgeteilt habe.

»Die Vorgaben sind unpraktikabel und daher abzulehnen. Sie müssen dringend geändert werden«, schrieb BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Kernpunkte der Kritik seien die viel zu kurzen Antrags- und Umsetzungsfristen sowie der zu enge Katalog für förderfähige Projekte. Ungewiss sei zudem, wann und mit welchem konkreten Inhalt die Richtlinie in Kraft trete. Die Förderanträge sollen allerdings laut Planung kurz nach Inkrafttreten und mit einer Frist von nur drei Monaten gestellt werden. »Es fehlt an einer sicheren Planungsbasis«, monierte Wolff. Die zudem vorgegebene Umsetzungsfrist für einzelne Projekte von nur sechs Monaten sei ein unrealistisches Zeitfenster für Planung, Finanzierung und Umsetzung.

Um die Digitalisierung voranzutreiben, hätten viele Verlage bereits intensiv in eigene oder gemeinschaftliche Unternehmen oder eigene Einheiten investiert. Genau diese Entwicklung und Kooperation werde aber in der vorgesehenen Förderrichtlinie konterkariert: Projekte und Leistungen von verlagseigenen IT-Dienstleistern oder Gemeinschaftsunternehmen oder eigenen Einheiten sollen nach den Vorstellungen des BMWi nicht förderfähig sein. Der BDZV halte nach wie vor eine Förderung der flächendeckenden physischen Abozustellung für notwendig. (jW)