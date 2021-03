Nachschlag: Nächster Einzelfall

Jochen Tack/imago images Offenbar ignorant gegenüber Rassismus: Das Schauspielhaus Düsseldorf

Wieder erhebt ein Theaterschauspieler schwere Vorwürfe. Nach dem notorischen Sexisten Klaus Dörr, der nach Veröffentlichung seiner Praktiken gegenüber Schauspielerinnen seinen Intendantenposten bei der Berliner Volksbühne räumen musste, geht es dieses Mal um offenbar selbstverständlich in den Berufsalltag integrierten Rassismus am Düsseldorfer Schauspielhaus. Deutschlandfunk Kultur greift in seiner Sendung »Fazit« den Fall des 29jährigen Ron Iyamu auf. Er habe einen haitianischen Freiheitskämpfer spielen sollen, und nach seiner Zusage betitelte ihn der Regisseur nur noch als »Sklave«. Befremdlicher als dieser individuelle Rassismus ist aber, dass er es a) zeitnah gemeldet hatte und keine Reaktion erfolgte und b) sich andere Theaterbeschäftigte dadurch ermuntert fühlten, es dem Regisseur gleichzutun. Erst nach einem WDR-Interview vergangene Woche habe man reagiert – mit Standardansage: Man habe doch einen »Diversity-Beauftragten« eingeführt. Fragt sich nur, mit welchem Aufgabenprofil. (si)