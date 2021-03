Keine Mehrheiten in Sicht

Ilia Yefimovich/dpa Im Zeichen der Pandemie: Wahllokal für coronapositive oder unter Quarantäne stehende Menschen in Tel Aviv

In keinem Land der Welt wurde seit 1996 so oft gewählt wie in Israel. Am Dienstag war es wieder einmal so weit. Doch auch die vierte Parlamentswahl in knapp zwei Jahren hat keine stabile Mehrheit für eine Regierungskoalition ergeben.

Ein deutsches Magazin behauptet trotzdem, »Israel« habe sich schon wieder für Benjamin Netanjahu entschieden, der seit recht genau zwölf Jahren als Premierminister amtiert. Der Spiegel meint auch, wesentliche Gründe nennen zu können, warum »die Israelis« so zäh am Vorsitzenden der Rechtspartei Likud hängen, obwohl er wegen Betrugs und Bestechung vor Gericht steht: Er habe das Land vergleichsweise gut durch die Coronakrise gesteuert, Israels Impfleistung gehöre zu den besten der Welt. Zudem habe er es geschafft, im vergangenen Jahr die Beziehungen zu vier arabischen Staaten zu normalisieren. Und nicht zuletzt: Die Arbeitslosigkeit sei derzeit auf einem Tiefstand.

All das mag bei manchen Wählerinnen und Wählern eine Rolle gespielt haben. Aber die wichtigste Tatsache ist, dass am Dienstag keineswegs »ganz Israel« für Netanjahu gestimmt hat. Beim aktuellen Stand der Auszählung am Mittwoch nachmittag ergab sich, dass auf den Likud maximal 25 Prozent der Stimmen entfielen. Auf der Grundlage einer niedrigen Beteiligung von 67,2 Prozent lässt sich schon vor Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses feststellen, dass weniger als 17 Prozent der Wahlberechtigten für den Langzeitpremier gestimmt haben.

Die Sache sieht allerdings anders aus, wenn in Umfragen die Unterstützung für die wichtigsten Politiker des Landes miteinander verglichen wird: Netanjahu lag in den letzten drei Wochen vor der Wahl mit 35 bis 37 Prozent regelmäßig auf dem ersten Platz. An zweiter Stelle folgte Oppositionsführer Jair Lapid, Vorsitzender der liberalen Partei Jesch Atid. Der Führer der noch rechts vom Likud stehenden Partei Jamina, Naftali Bennett, wurde von neun bis elf Prozent der Befragten bevorzugt, und zehn bis elf Prozent entschieden sich für Netanjahus früheren Hauptrivalen im Likud, Gideon Sa’ar, der im Dezember eine eigene Partei namens »Neue Hoffnung« gründete. Der Dauerpremier ist also nicht besonders beliebt. Auf Platz 1 liegt er nur wegen der Zersplitterung der Parteienlandschaft, in der sich außer Netanjahu bisher keine über die eigene Anhängerschaft hinaus respektierte Führungspersönlichkeit abzeichnet.

Bis zum frühen Mittwoch nachmittag waren rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Noch nicht darin enthalten sind aber die sogenannten doppelten Umschläge, mit deren Auswertung erst am Mittwoch begonnen wurde. In dieser Form nehmen aktive Angehörige der Streitkräfte, Krankenhauspatienten, Gefangene, Diplomaten im Ausland und aktuell unter Quarantäne Stehende an der Wahl teil. Die Zahl solcher Stimmen hat sich seit vorigem Jahr auf rund 600.000 fast verdoppelt.

Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen schien es so, dass der Likud 30 Mandate in der Knesset erhalten würde. Zum »Netanjahu-Block« werden außerdem die beiden Parteien der Orthodoxen mit zusammen voraussichtlich 16 Abgeordneten und das ultrarechte Wahlbündnis »Religiöser Zionismus« mit sechs Sitzen gerechnet. Daraus ergibt sich, dass der Premier selbst zusammen mit den vermutlich sieben Mandaten der Jamina, deren Unterstützung ihm aber keineswegs sicher ist, die Mehrheit von 61 Stimmen verfehlen würde.

Mit der Partei Jisrael Beitenu des früheren Außen- und Verteidigungsministers Avigdor Lieberman gibt es zwar eine weitere rechtsnationalistische Partei. Sie vertritt aber hauptsächlich das Milieu der russischen Immigration, ist konsequent laizistisch und lehnt eine Regierungszusammenarbeit mit den Parteien der Orthodoxen ab. Unterstützung könnte Netanjahu aber ausgerechnet durch die islamisch-fundamentalistische Partei Ra’am bekommen, die sich vom arabischen Wahlbündnis »Vereinigte Liste« getrennt hat und voraussichtlich vier oder fünf Abgeordnete in der nächsten Knesset haben wird.