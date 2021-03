EU will Sanktionen gegen Myanmar verhängen

Stringer/Reuters Mit aller Gewalt: Protestierende in Myanmar werden mit Tränengas auseinandergetrieben (Yangon, 17. März)

Brüssel. Die EU will kommende Woche erstmals Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar verhängen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag von Diplomaten erfuhr, einigten sich die Mitgliedstaaten darauf, elf Militär- und Polizeivertreter auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Dies solle beim Treffen der EU-Außenminister am Montag endgültig beschlossen werden. Gleichfalls geplante Sanktionen gegen vom Militär kontrollierte Firmen wird es voraussichtlich erst in einigen Wochen geben.

Das Militär hatte am 1. Februar in Myanmar erneut die Macht übernommen. Die Junta sieht sich seitdem landesweiten Protesten gegenüber und reagiert mit heftiger Gewalt gegen Demonstrierende. Nach UN-Angaben wurden bisher mindestens 149 Menschen getötet, die lokale Gefangenenhilfsorganisation AAPP spricht von mindestens 225 Toten und mehr als 2.200 Festnahmen. Am Freitag setzte eine Fluchtwelle aus Yangon – einem Zentrum der Proteste – ein, örtliche Medien veröffentlichten Bilder eines Megastaus auf einer Hauptausfallstraße nördlich der Handelsmetropole. Sechs Stadtteile unterstehen mittlerweile dem Kriegsrecht, nach Augenzeugenberichten schossen Einsatzkräfte auch am Freitag wahllos um sich.

Die EU-Außenminister hatten Ende Februar grundsätzlich beschlossen, Sanktionen wegen des Militärputsches zu verhängen. Die elf Betroffenen werden nun mit Einreiseverboten belegt und mögliche Vermögen in der EU eingefroren. Darüber hinaus will die EU erklärtermaßen auch gegen »wirtschaftliche Interessen« der Militärs vorgehen. Konkret geht es dabei um Unternehmen, die unter Kontrolle der Armee stehen. In EU-Kreisen wurde nun auf rechtliche Probleme verwiesen, um schon kommende Woche vom Militär kontrollierte Firmen auf die Sanktionsliste zu setzen. Ein Diplomat sagte, diese seien nun in einem zweiten Schritt im April geplant. (AFP/dpa/jW)