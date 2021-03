Verschärft

Frankfurt/Main. Das Präsidium der Deutschen Fußballiga (DFL) hat eine Verschärfung des Hygienekonzepts für den Spielbetrieb von 1. und 2. Bundesliga in der Pandemie beschlossen. Neu sind dabei verpflichtende Antigenschnelltests sowie die mögliche Durchführung von Quarantänetrainingslagern, wie die DFL am Dienstag mitteilte. Ab 1. April sollen zusätzlich zu den zwei PCR-Tests pro Woche an Orten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 verpflichtend Antigenschnelltests an jedem Trainings- und Reisetag durchgeführt werden. (dpa/W)