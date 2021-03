»In der Regionalliga sind sie gekniffen«

imago images/Christoph Worsch »Haut nicht in den Sack! Irgendwann geht’s weiter.« Vasileios Dedidis ist Optimist

Was denken Sie, wenn Sie die Spiele der deutschen Profiligen im Fernsehen betrachten?

Ich schaue mir die Spiele tatsächlich an. Aber das ist eine komplett andere Welt.

Stichwort Lost-Corona-Generation: Lebt Ihr Traum vom Fußball noch?

Der Traum lebt. Und je länger keine Spiele sind, um so intensiver lebt er.

Profis dürfen ihrem Beruf nachgehen, Sie nicht. Was macht das mit Ihnen?

Also, wir sind auch Profis. Die Gekniffenen sind gerade die Spieler in den Regionalligen. Das ist die Zone zwischen Profitum und Amateursport – aber diesen Bereich hat man offenbar nicht so recht im Blick.

Wie halten Sie sich fit? Wie sieht Ihr Trainingsplan derzeit aus?

Zum Glück trainieren wir jetzt seit knapp drei Wochen wieder mit der Mannschaft. Schwierig war die Zeit zuvor zu Hause. Man kann – auch beim allerbesten Willen – nie das allein zu Hause aufholen, was man durch die langen Pausen verliert. Fußball ist ein Mannschaftssport.

Wovon lebt ein Viertligafußballer derzeit? Was gibt es für staatliche Unterstützung?

Wir waren in der Zeit, als nicht gespielt werden konnte, im Grunde bis jetzt in Kurzarbeit. Das heißt also, dass der Klub von staatlicher Seite mit Kurzarbeitergeld unterstützt wurde. Dabei hat er bei uns Spielern und Angestellten aber auch freiwillig etwas aufgestockt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Da können wir uns also nicht beschweren. Außerdem gab es vom Land Thüringen und vom Bund finanzielle Unterstützungen für den Klub. Aber da kenne ich nicht die Details.

Hat der Deutsche Fußballbund die Regionalligisten im Osten im Stich gelassen?

Na ja, dafür, dass wir aktuell nicht spielen können, kann ja auch der DFB nichts. Wobei es sicher kein Vorteil der Regionalliga Nordost ist, inklusive Berlin aktuell gleich fünf Bundesländer unter einen Hut bekommen zu müssen. Dagegen leistet sich mit Bayern ein einziges Bundesland eine eigene Regionalliga. Da geht die Ungerechtigkeit eigentlich schon los.

Wie kümmert sich der Nordostdeutsche Fußballverband zur Coronazeit um Spieler und Mannschaften in seinem Einflussbereich?

Ich bin Spieler, kein Funktionär oder Vereinsverantwortlicher. Davon bin ich wirklich zu weit weg, um das einschätzen zu können. Mein Ansprechpartner ist der FC Carl Zeiss Jena. Und der kümmert sich.

Wollen Sie manchmal den geilen Beruf Fußballspieler hinschmeißen?

Nein. Fußball ist mein Leben.

Was können Sie hoffnungsvollen achtzehnjährigen Jungkickern mitgeben, die gegenwärtig nicht Fußball spielen dürfen?

Haut nicht in den Sack! Irgendwann geht’s weiter. Ganz sicher!

Sie sind im besten Fußballalter, was erwarten Sie von Ihrer Zukunft?

Ich will spielen, erfolgreich sein, mich weiterentwickeln – und das am liebsten beim FC Carl Zeiss Jena.

Braucht die Welt einen neuen Maradona oder reicht ein neuer Peter Ducke?

Beide. Genies kann man nie genug haben.