Alles wie gehabt – nur schlimmer

Die alte Hegelsche Einsicht, das einzige, das wir aus der Geschichte lernen könnten, sei, dass wir nichts aus der Geschichte lernen, wird durch den Verlauf der Pandemie bestätigt. Es wurde erneut zu früh gelockert, dem Drängen der Wirtschaft und des Shopping- und Partyvolks nachgegeben, und prompt sind wir in die dritte Welle gestolpert, die heftig zu werden droht. Ostern werden wir im dritten Lockdown verbringen. Hätten wir einen davon ernsthaft und lang genug durchgezogen, gäbe es das Virus nicht mehr. Vorausgesetzt, ein solcher Lockdown wäre weltweit für drei Wochen eingehalten worden. Slavoj Zizek hat vollkommen recht, wenn er in seinem im Wiener Passagen-Verlag erschienenen Band »Pandemie! Covid-19 erschüttert die Welt« schreibt: »Wir brauchen vollständige und unbedingte Solidarität sowie eine auf globaler Ebene koordinierte Reaktion – eine neue Form dessen, was einst Kommunismus hieß.« Wenn wir uns nicht energisch in diese Richtung bewegen, könnte Wuhan unter Quarantäne die typische Stadt von morgen werden. »Viele Dystopien haben bereits das Bild einer ähnlichen Zukunft gezeichnet. Wir bleiben daheim, arbeiten an unseren Computern, kommunizieren über Videokonferenzen, treiben Sport auf Maschinen, die in der Ecke unseres Home-Offices stehen, ab und zu masturbieren wir vor einem Bildschirm, auf dem Hardcoresex dargestellt wird, und bekommen unser Essen geliefert, ohne je ein anderes menschliches Wesen zu Gesicht zu bekommen.« Zizek glaubt nicht wirklich an einen kommunistischen Ausweg aus der Coronakrise. Aussagen wie: »Nichts wird nach der Pandemie mehr sein wie zuvor«, sind zu schön, um wahr zu sein. Ich fürchte im Gegenteil, alles wird genau gleich bleiben. Das Coronavirus fördert einen Wandel, der schon länger im Gange ist. Die sogenannten sozialen Medien haben zur Folge, unsere leibhaftigen Kontakte zu reduzieren. Die Pandemie liefert dieser Tendenz eine wunderbare Daseinsberechtigung. Die menschlichen Beziehungen erscheinen als obsolet, ja sogar als potentiell gefährlich. An Geldscheinen haften Spuren des Krankheitserregers, also besser mit Karte zahlen oder gleich online bestellen. Auch das liegt seit Jahren im Trend. Die Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche erhält durch die Pandemie einen mächtigen Schub. All diese Beispiele, die sich beliebig vermehren ließen, belegen nur eins: Wir werden nach dieser Pandemie nicht in einer neuen Welt aufwachen. Es wird dieselbe sein, nur etwas schlimmer.

Zizek kannte ich bisher eigentlich nur durch ein paar Texte aus der FAS, die ihn eine Weile lang hofierte und ihm gelegentlich Raum gab, Fragen zu beantworten, die Leser an ihn gerichtet hatten. Ich würde dem alten Schlitzohr allerdings zutrauen, dass er sich die Fragen selbst gestellt hat. Er gehört zu den Spitzenstars der akademischen Verpackungskünstler, die keine Beziehung zu irgendeiner Sache haben, sondern nur zu ihrer eigenen Schaustellerei. Er bewegt sich auf einer Ebene mit Byung-Chul Han, Giorgio Agamben oder Peter Sloterdijk. Sie alle sind in der Selbstdarstellung geschickt, haben zu allem und jedem etwas zu sagen, was kaum einer versteht, der nicht in ihren Spezialsprachen geschult ist. Ihre Schriften und Reden sind die letzten Atemzüge einer Postmoderne, die sich in der Produktion von elegant formuliertem Unsinn erschöpft. Selbstreferentieller Akademismus, der aber über Massenmedien zu kommunizieren gelernt hat und von den Medien gehypt wird, wie man neuerdings sagt. Die Leute hängen an ihren Lippen – um so mehr, als sie nichts verstehen. Unverständliches Wortgeklingel gilt als Gütesiegel. Gelegentlich sah ich Zizek in der 3sat-»Kulturzeit« ins Mikrophon nuscheln und seine Tics vorführen, woraufhin ich mich meist fragte: »Was hat er jetzt eigentlich gesagt?«

Aber vielleicht habe ich ihm unrecht getan, indem ich ihn fälschlich dieser Truppe zugeordnet habe. Oder Zizek hat sich geändert, was ja gelegentlich vorkommen soll. Sein Bändchen enthält, wenn man die Briefe von Freunden mitzählt, die den Band beschließen, 13 Beiträge, die er in bewährter Kolumnenform in den letzten Monaten der Pandemie geschrieben hat. Manches ist eilig formuliertes Tagesgeplauder, das man getrost vergessen kann, manches erhellt durch Geistesblitze schlagartig unsere Lage. Wenn man unter Philosophie keinen Kanon gelehrter Texte versteht, sondern eine Weise zu existieren und eine grundlegende Orientierung im Leben, dann ist Zizeks Sammelband im besten Sinn eine philosophische Schrift. Was Kant seinen Schülern in den Vorlesungen bei vielen Gelegenheiten sagte: »Sie werden bei mir nicht Philosophie lernen, aber – philosophieren«, gilt auch für diese kleine Schrift. Philosophie muss alltagstauglich sein und uns helfen, den Nebel zu lichten, der über den Verhältnissen liegt. Ich habe das Bändchen wochenlang in der Jackentasche mit mir herumgetragen und an allen möglichen Orten und auf zahlreichen Bänken sitzend darin gelesen. Ein größeres Kompliment kann man einem Autor kaum machen. Für April ist im Passagen-Verlag ein weiterer Band mit Texten Zizeks zur Pandemie angekündigt: »Pandemie! II Chronik einer verlorenen Zeit«. Man darf gespannt sein