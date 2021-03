Branche im Niedergang

Oliver Berg/dpa Bald ein Bild der Vergangenheit? Stahlkocher bei Thyssen-Krupp in Duisburg

Die BRD ist mit mehr als 40 Millionen Tonnen Rohstahl jährlich der größte Stahlproduzent der EU und der siebtgrößte der Welt. Knapp 100.000 Menschen arbeiten in dem Industriezweig und viele Millionen sind in den »stahlintensiven Branchen« tätig. Doch asiatische Konkurrenten, transatlantische Handelskrieger, Klimaschutzziele und die Coronapandemie machen der Branche zu schaffen. Die fetten Jahre sind längst vorbei.

Wie schwierig die Lage ist, zeigte sich am Dienstag einmal mehr, als die Dillinger Hütte Saarstahl AG ihre Jahreszahlen bekanntgab. Die Pandemie habe »die bereits angespannte Lage im Laufe des Jahres weiter verschärft«, hieß es in Dillingen. Die Umsatzerlöse der Dillinger-Gruppe seien um 21,2 Prozent eingebrochen, jene von Saarstahl um 23,7 Prozent. Beide schließen das Jahr 2020 mit einem Minus von 68,9 Millionen beziehungsweise 192,8 Millionen Euro ab.

Nun stehen die Zeichen auf Kahlschlag: Man müsse jetzt »die Umsetzung des Kostenprogramms beschleunigen und den Turnaround schnell, effektiv und dauerhaft schaffen«, so Konzernchef Karl-Ulrich Köhler. Das Programm sieht jährliche Kürzungen (»Einsparungen«) in Höhe von 250 Millionen Euro vor. Allein 100 Millionen sollen bei den Personalmitteln wegfallen. Mit der »Umsetzung wurde bereits 2020 begonnen, Corona hat hier allerdings zu einer Verzögerung« geführt, hieß es am Dienstag. Jetzt soll es wieder schneller gehen.

In anderen Stahlkonzernen ist die Lage der Beschäftigten ähnlich. So hatte etwa die Führung des angeschlagenen Branchenprimus Thyssen-Krupp Mitte des Monats die Streichung weiterer 750 Stellen angekündigt, nachdem die Belegschaften bereits mit dem »Zukunftspakt Stahl« vom März des vergangenen Jahres den Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen hatten hinnehmen müssen.

In der Chefetage des Essener Konzerns mit seinen weltweit mehr als 100.000 Beschäftigten geht die Suche nach einer tragfähigen Strategie derweil weiter: Nach Jahren der missglückten An- und Verkäufe, gescheiterten Fusionen und willkürlichen Kürzungsprogrammen wird »Wasserstoff« zum neuen Zauberwort. Wie das Handelsblatt am vergangenen Freitag berichtete, sollen die Produktionskapazitäten verfünffacht werden. Zu diesem Zweck will die Konzernführung zunächst die zuständige italienische Tochterfirma Uhde Chlorine Engineers aus dem ansonsten eher wenig wirtschaftlichen Chemieanlagenbau herauslösen.

In der Stahlverarbeitung geht derweil auch bei Thyssen-Krupp die Schließungswelle weiter. Zuletzt hat es vergangene Woche das Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim erwischt. Am Donnerstag war dort der letzte Walzauftrag bearbeitet worden. Für den Großteil der 800 Beschäftigten in Hüttenheim habe man »Ersatzarbeitsplätze im Duisburger Norden oder an anderen Standorten« gefunden. Andere wiederum »können über Altersteilzeitregelungen aus dem Unternehmen ausscheiden«, hieß es aus der Konzernzentrale. Und weiter: »Die endgültige Stillsetzung des gesamten Geschäftsbereichs wird zum 30. September vollzogen.«

Bei der IG Metall pocht man weiterhin auf einen Staatseinstieg in der Stahlsparte von Thyssen-Krupp, um den Niedergang abzuwenden. Auf der politischen Ebene stößt die Gewerkschaft mit diesem Ansinnen jedoch auf Ablehnung. Zuletzt hatte NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet sich Mitte des Monats im Rahmen einer Onlineveranstaltung gegen eine Beteiligung von Bund oder Land ausgesprochen, da »das Geschäftsmodell dadurch nicht besser« würde.

In den laufenden Tarifverhandlungen versuchen die Konzerne und ihre Verbände derweil, den Beschäftigten Nullrunden abzuringen. Zuletzt hatte sich die Kapitalseite in der zweiten Verhandlungsrunde der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie minimal bewegt und für die 70.000 Beschäftigten zwei Einmalzahlungen über je 350 Euro in Aussicht gestellt. Eine dauerhafte Entgelterhöhung wird jedoch auch dort abgelehnt. Die IG Metall fordert ein Lohnplus von vier Prozent.

Laut dem Verhandlungsführer der Gewerkschaftsseite, Knut Giesler, ist das Angebot der Gegenseite »im Volumen deutlich zu niedrig, durch die ausschließlichen Einmalzahlungen nicht zu akzeptieren«. Außerdem sei »die Laufzeit zu lang«. Die Unternehmensverbände wollen den Tarifvertrag über 17 Monate laufen lassen, um Nachforderungen vorerst auszuschließen.

Nun will die IG Metall den Druck durch Warnstreiks weiter erhöhen. Für den gestrigen Dienstag hatte die Gewerkschaft bereits die Beschäftigten mehrerer Betriebe in Berlin und Brandenburg zum Streik aufgerufen. Hintergrund war der Stillstand in den Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie. Doch auch die Arbeiter einiger Stahlunternehmen, etwa Arcelor-Mittal in Eisenhüttenstadt oder Riva-Stahl in Brandenburg an der Havel waren aufgerufen, sich zu beteiligen. Für Mittwoch sind Streiks in NRW geplant.