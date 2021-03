Israel wählt

Ammar Awad/Reuters

Bei der Parlamentswahl in Israel hat sich eine niedrigere Beteiligung abgezeichnet. Wie das Zentrale Wahlkomitee mitteilte, lag sie am Dienstag mittag bei 25,4 Prozent. Bei der Abstimmung vor einem Jahr hatte sie zu dem Zeitpunkt mehr als zwei Prozentpunkte höher gelegen. Regierungschef Benjamin Netanjahu strebt eine Wiederwahl an. Seine rechtskonservative Likud-Partei lag in den Umfragen trotz Verlusten vorn. Oppositionsführer Jair Lapid von der Zukunftspartei, bezeichnete die Abstimmung als »Stunde der Wahrheit«. (dpa/jW)