Ultimatum für MAN-Steyr

Sven Hoppe/dpa Standortschließung: VW-Tochter MAN will sich weiter auf Kosten der Beschäftigten gesundschrumpfen

Wie angekündigt besiegelte der Aufsichtsrat des Lkw-Produzenten MAN (VW-Gruppe) am Freitag vergangene Woche das Ende der Produktionsstätte im oberösterreichischen Steyr. Wie es mit den 2.300 Beschäftigten weitergeht, ist nach wie vor offen. Akzeptiert die Belegschaft Lohnkürzungen, könnten zumindest zwei Drittel der Stammcrew bleiben. Der Chef des Arbeiterbetriebsrats Erich Schwarz sprach vergangene Woche von »fast erpresserischen Methoden« in den Verhandlungen.

Am wahrscheinlichsten scheint derzeit ein Verkauf des Werks an den ehemaligen Chef des Automobilherstellers Magna, Siegfried Wolf. Wolf soll kommenden Freitag ein Konzept vorlegen, über das die Beschäftigten anschließend in einer geheimen Urabstimmung entscheiden sollen. Wolf will dem Vernehmen nach die Marke Steyr wieder fit für den Weltmarkt machen. Soweit die Ankündigung des Unternehmers.

Einspruch kommt von Seiten der Arbeitervertretung. Denn der Preis für die Beschäftigten ist hoch: Die ohne Zeitarbeiter 1.900 Mitarbeiter umfassende Stammbelegschaft soll auf 1.250 bis 1.300 gekürzt, Löhne zwischen 15 und 30 Prozent gesenkt werden. Mit den Worten des Betriebsratschefs Schwarz: »Friss oder stirb«.

Ein zweiter Knackpunkt sind Wolfs kolportierte Russland-Pläne. Danach soll das Werk in Steyr künftig eng mit dem Fahrzeughersteller GAS (ehemals Gorkowski Awtomobilny Sawod oder Automobilfabrik Gorki; engl. GAZ) zusammenarbeiten, an dem Wolf selbst mit zehn Prozent beteiligt ist. GAS ist Teil von Russian Machines, das wiederum zum Firmengeflecht des Oligarchen Oleg Deripaska zählt. Die Krux: Sowohl GAS als auch Deripaska stehen auf US-Sanktionslisten. Die ambitionierten Pläne Wolfs, kritisiert der Betriebsrat, könnten sich schnell in Luft auflösen – und damit auch die Arbeitsplätze der Beschäftigten. Was wiederum für Wolf spricht: GAS ist gleichzeitig der russische Partner von Volkswagen, dem MAN-Mutterkonzern.

Im Raum steht außerdem ein Angebot des »Green-Mobility-Konsortiums« rund um den Unternehmer Karl Egger. Über die Inhalte des Angebots ist bis dato wenig Konkretes bekannt. Das Konsortium, das unter anderem vom Exbundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) unterstützt wird, verspricht jedoch, die gesamte Stammbelegschaft zu erhalten. Weshalb nicht zuletzt der Betriebsrat auf das Egger-Konsortium hofft.

Laut Industriemagazin blieb das Angebot des Konsortiums in der MAN-Aufsichtsratssitzung vom Freitag allerdings unberücksichtigt. Das Gremium votierte mehrheitlich dafür, das Werk an Siegfried Wolf zu verkaufen – oder Ende 2022 ganz zu schließen.

Das Interesse der MAN-Konzernspitze, den Deal möglichst schnell über die Bühne zu bringen, dürfte nicht unberechtigt sein. Noch Ende 2019 unterzeichnete die Unternehmensführung Standortsicherungsverträge für das seit 1914 bestehende Werk in Steyr. Die Verträge sollten bis 2030 gelten. Mit Beginn der Coronakrise meldete MAN die Beschäftigten zur Kurzarbeit an und gab dann entgegen der Sicherungsverträge im September die Werkschließung bekannt. Seither wehren sich Arbeiter, Angestellte, Betriebsrat und Gewerkschaft gegen die Kündigung der Belegschaft.

Um dem sich formierenden Widerstand gegen die Übernahme durch Wolf – bzw. die vollständige Schließung – den Wind aus den Segeln zu nehmen, war man am Freitag in der Konzernzentrale in München laut Standard zu ersten Zugeständnissen bereit. Demnach sollen alle Mitarbeiter in Steyr 10.000 Euro Prämie kassieren, unabhängig davon, ob sie auch über 2022 hinaus am Standort bleiben. Jene, die bleiben dürfen, müssten zwar Einkommenseinbußen in Kauf nehmen, dürfen sich jedoch über eine jährliche Gewinnprämie freuen – sofern das Werk schwarze Zahlen schreibt. Für gekündigte Mitarbeiter soll es einen Sozialplan und Altersteilzeitregelungen geben.

Bis es soweit ist, steht den MAN-Beschäftigten am Produktionsstandort Steyr eine schwere Entscheidung bevor: ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen der Gefahr einer Kündigung auszusetzen und Lohnkürzungen in Kauf zu nehmen – oder zu riskieren, dass der gesamte Standort geschlossen wird.