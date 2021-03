Peter Cziborra / REUTERS

Brennende Polizeiautos, Angriffe mit Feuerwerkskörpern und etwa 20 verletzte Beamte: Im englischen Bristol sind Proteste gegen ein neues Polizeigesetz (»Police, Crime, Sentencing and Courts Bill«) eskaliert. Dass dies ausgerechnet dort unter dem Motto »Kill the Bill« passierte, überrascht nicht: Künftig soll die Höchststrafe für die Beschädigung von Denkmälern deutlich auf zehn Jahre Haft steigen. Derzeit sind in der Hafenstadt vier Personen angeklagt, im Juni 2020 bei einer antirassistischen Demonstration die Statue eines Sklavenhändlers gestürzt zu haben. (dpa/jW)