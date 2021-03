Iran: Bericht zu abgeschossenem Passagierflugzeug

Ebrahim Noroozi / AP Das Wrack der abgeschossenen Maschine nahe Teheran (8.1.2020)

Teheran. Der Iran hat am Mittwoch den Abschlussbericht zu den Untersuchungen des Abschusses des ukrainischen Passagierflugzeugs vor 15 Monaten veröffentlicht. Der 285seitige Bericht entspreche allen international anerkannten Rechtskriterien und beinhalte alle Informationen zu dem Vorfall, so die iranische Luftfahrtbehörde nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA. Der Bericht sei auf der Webseite der Luftfahrtbehörde verfügbar.

Die ukrainische Boeing-Maschine war am 8. Januar 2020 irrtümlich kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen worden. Alle 176 Insassen wurden dabei getötet. Die Opfer kamen vor allem aus der Ukraine und dem Iran sowie aus Kanada, Afghanistan, Großbritannien und Schweden. Der Iran sprach in einem Untersuchungsbericht im Vorjahr von einem »menschlichen Fehler« und erklärte sich bereit, jeder Opferfamilie 150.000 Dollar (122.000 Euro) Schadenersatz zu zahlen. Darüber hinaus forderte Irans Präsident Hassan Rohani ein Gerichtsverfahren gegen die Personen, die für den Abschuss der Maschine verantwortlich waren. (dpa/jW)