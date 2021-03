Libanons Währung verliert weiter an Wert

REUTERS/Mohamed Azakir Schon bald droht im Libanon Treibstoffmangel (Beirut, 16.3.2021)

Beirut. Nach weiteren Wertverlusten der Landeswährung stürzen im Libanon immer mehr Menschen in Armut. Die libanesischen Lira sackte am Dienstag auf ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar ab, wie lokale Medien berichteten. Der libanesische Sender MTV meldete, viele Geschäfte hätten vorerst geschlossen, weil sie einen weiteren Absturz befürchten. Die Lira verlor mittlerweile etwa 90 Prozent ihres einstiges Wertes. Das Land am Mittelmeer leidet seit rund anderthalb Jahren unter einer der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Die Explosionskatastrophe im Hafen der Hauptstadt Beirut im August 2020 und die Coronapandemie haben die Lage weiter verschärft.

Ein Dollar kostete am Dienstag auf dem Schwarzmarkt erstmals 15.000 libanesische Lira – im Vergleich zu rund 1.500 Lira vor Beginn der Krise. Da der Libanon den Großteil seiner Waren importieren muss, wirkt sich der Wertverlust unmittelbar auf die Preise aus. Schon im vergangenen Jahr rutschten viele Menschen in Armut ab; nach UN-Angaben verdoppelte sich die Armutsrate. Am vergangenen Donnerstag warnte Energieminister Raymond Ghadschar, dem Land drohe bald »Dunkelheit«, weil Geld zum Kauf von Treibstoff zur Stromproduktion fehle. (dpa/jW)