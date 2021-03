Nach Wahldebakel: Eisenmann zieht sich zurück

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Susanne Eisenmann beim Landesparteitag der baden-württembergischen CDU (Weingarten, 3.5.2019)

Stuttgart. Die bei der baden-württembergischen Landtagswahl unterlegene CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will sich zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurückziehen. Das bestätigte ihr Sprecher am Dienstag gegenüber dpa. Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatten die Landtagswahl am Sonntag gewonnen. Die bisher mitregierende CDU stürzte in ihrer einstigen Hochburg auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte ab (24,1 Prozent). Die »grün-schwarze« Koalition könnte zwar weiterregieren, die Grünen haben aber auch die Möglichkeit, mit SPD und FDP ein sogenanntes Ampelbündnis zu bilden. Eisenmann sprach bereits am Wahlabend von einem »enttäuschenden und desaströsen Wahlergebnis«. Ihr Amt als Kultusministerin will sie der Stuttgarter Zeitung zufolge regulär bis zur Vereidigung einer neuen Regierung zu Ende führen. (dpa/jW)