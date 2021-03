Schwere Treffer

Moskau/London. Boxer Adam Deines ist beim Griff nach dem Weltmeistertitel im Halbschwergewicht gescheitert. Der 30 Jahre alte Underdog aus Magdeburg verlor am Samstag abend in Moskau gegen den IBF- und WBC-Champion Artur Beterbijew (Russland) trotz einer guten Leistung durch technischen K. o. in der zehnten Runde. Bereits in der ersten Runde war Deines zum ersten Mal zu Boden gegangen, zeigte dann aber lange eine couragierte Vorstellung. Als Deines in der drittletzten Runde schwer getroffen auf die Knie ging, warf sein Trainer Dirk Dzemski das Handtuch.

Derweil hat sich der Brite Lawrence Okolie zum neuen WBO-Weltmeister im Cruisergewicht gekrönt. Der 28jährige bezwang den Polen Krzysztof Glowacki in der Wembley Arena durch K. o. in der sechsten Runde. Okolie ist der erste Boxer aus dem britischen Olympiateam von 2016, der einen professionellen WM-Titel eroberte. (sid/jW)