Claus Bach Ironische Überdrussreaktion: Goethes »Stein des guten Glücks«

Die Pandemie spielt auch der Kunst böse mit. Sie wollten ursprünglich am ersten Advent 2020 in der Kunsthalle »Harry Graf Kessler« in Weimar Ihre Werkschau eröffnen …

Jawoll. Mit allem Pipapo. Als da wären Laudatio des OB, Einführungstext des Berliner Autoren und Kuratoren Uwe Warnke, inklusive atonaler Jazzgesangsmusik des Duos Gonska & Bergner.

Wie dürfen wir den Titel der Ausstellung »RGB_#100« einordnen?

Bunte Fotos in der Abenddämmerung, bekannt als blaue Stunde. Ich habe bekannte Gebäude und Skulpturen, ordinäre Einkaufswagenkojen und Parkplatzpoller Weimars mittels farbiger Lichtinszenierung in der Dämmerung aufgenommen. Quasi durch den rot-gelb-blauen Fotofarbwolf gedreht. Diese Grundfarben des sogenannten Staatlichen Bauhauses Weimar begingen ja 2019 gewissermaßen ihr 100jähriges Jubiläum und haben irgendwann auch bei mir zu einer ironischen Überdrussreaktion auf die bisweilen götzenähnliche Anbetung der Designschule geführt. Nun glüht das Nest.

Meinen Sie mit Nest Weimar, oder ist der Begriff Nest die thüringische Bezeichnung des Internets?

Ich meine die des bunt gerösteten Nests an der Ilm.

Kann die geneigte Kunstfreundin trotzdem Ihre Arbeiten sehen?

Claus Bach Überall Bauhaus: Einkaufswagenkoje

Leider nicht. Die Ausstellung wurde kalt vom Lockdown erwischt und blieb von Beginn bis Ende geschlossen. Man kann sie im Netz ansehen, was nicht annähernd ein adäquater Ersatz ist. Man muss die Bilder im hohen Raum erleben, alles andere ist Quatsch!

»Mehr Licht« soll der Oberweimarer Goethe auf dem Sterbebett gefordert haben. Setzen Sie diesen lichten Gedanken in Ihren neuen Arbeiten fort?

Ich bemühe mich verzweifelt, jenem Satz des Alten vom Frauenplan ständig Folge zu leisten.

Wer hat Angst vor Blau, Gelb, Rot?

Ein zünftiger Farbwirbel ist ungemein erfrischend und inspirierend. Visuelles Dampfablassen in manchmal trostloser Umgebung.

Kommt Kunst von können, oder kommt der Könner von allein zur Kunst?

Kunst kommt nicht von können, sondern von »nicht anders können«, sagte schon der österreichische Schriftsteller Karl Kraus. Das spüre ich die ganze Zeit.

Claus Bach Götzenähnliche Anbetung: Gropius-Blitz

Lassen Sie sich durch Corona in Ihrem Handeln bremsen?

Das wurde richtig fies abgebremst. Speziell von der Abteilung für Rechtsangelegenheiten der Stadt. Um in meiner Ausstellung wenigstens kostenlose Künstlervorträge mit Hygienekonzept zu realisieren, hatten wir uns im Antrag auf den Ausnahmepassus des »entgeltfreien Bildungsangebotes« der Thüringer Coronaverordnung berufen. Leider wurde der Antrag kassiert und anschließend erklärt, was unter »entgeltfreien Bildungsangeboten« zu verstehen ist, nämlich Archive, Bibliotheken und Gedenkstätten. Na toll. Ordinäres fachjuristisches Geschwurbel in geronnener Form.

Sie haben in Weimar die Kanalisation erforscht, sind Nietzsche aufs Dach gestiegen und haben in der Gedenkstätte des – von der Weimarer Bevölkerung gern übersehenen – lokalen Konzentrationslagers Buchenwald gearbeitet. Fordert Sie der Geist Weimars heraus?

Er ist in seiner ganzen Polarität zur Triebfeder meines Tuns geworden. Etwas entsteht, wenn man über dreißig Jahre in der Klassikerstadt lebt und arbeitet.

So ganz ohne kunstbeflissene Touristen muss doch Weimar derzeit großartig sein. Oder etwa nicht?

Diese Ruhe ist schon entschleunigend. Aber die Touris fehlen allen lokalen Branchen.

Was können wir die Tage von Ihnen noch erwarten?

Ich werde enthemmt weitermachen. Als nächstes ist die zusammengekrachte Hetzerhalle (im Februar fiel in Weimar zuviel Schnee fürs Hallendach, jW) dran.